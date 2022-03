Welpen im Schuhkarton auf Balkon gehalten – endlich kommen Stan und Oli zur Ruhe

Teilen

Die beiden Welpen Stan und Oli wurden im Karton auf dem Balkon gehalten. © Facebook (Tierheim Bergheim)

Bisher hatten es die zwei Malteser nicht leicht: Sie wurden Opfern von illegalem Welpenhandel und im Karton auf dem Balkon gehalten. Jetzt starten sie neu durch

Bergheim (NRW) – Die Geschichte der beiden Malteser-Welpen Stan und Olli sorgt in den sozialen Medien für jede Menge Aufruhr und geht gleichzeitig extrem zu Herzen. So haben sie in ihrem jungen Leben schon so einiges mitgemacht und ihr Start war alles andere als leicht. Dabei wollen sie doch einfach nur geliebt werden. Und diese Art der Behandlung haben die zwei Schätze wahrlich nicht verdient. Was den beiden Welpen genau passiert ist, verrät Landtiere.de*.

„Wie traurig ist das bitte? Die Dummheit der Menschen ist ja besorgniserregend!“, sagt eine Facebook-Userin, nachdem sie auf den Beitrag des Tierheims Bergheim aufmerksam wird. Denn genau dort landete das Welpen-Duo und die Mitarbeiter des Tierheims veröffentlichen ein Foto, um das Drama zu schildern. Eine andere Userin ergänzt: „Man denkt ja immer, dass man schon alles gehört oder gesehen hat. Aber es wird leider immer welche geben, die es noch toppen.“ *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.