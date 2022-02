Welpenschmugglern auf der Spur: Ein illegaler Fall jagt den nächsten

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Im Jahr 2021 lag der illegale Welpenhandel auf einem Rekordhoch. Doch auch in diesem Jahr scheinen die Fälle nicht abzureißen. Polizei und Zoll entlarven Welpenschmuggler.

Essen – Es ist eine traurige Bilanz, die Tierschutzorganisationen für das Jahr 2021 bekannt geben mussten: Der Welpenhandel lag auf einem neuen Rekordhoch und hat sich im Vergleich zu 2020 sogar verdoppelt. Die Corona-Pandemie hatte daran ihren Anteil. Denn der Haustier-Boom eröffnete dem illegalen Welpenhandel neue Geschäftsperspektiven. Und das sehr zum Leid der Tiere. Welche Fälle von illegalem Welpenschmuggel es aktuell gibt, weiß Landtiere.de

Das Geschäft scheint nach wie vor gefragt zu sein. Das zeigen so einige aktuelle Fälle, in denen Polizei und Zoll illegale Welpenschmuggler aufdecken. So ist neulich das Hauptzollamt Darmstadt gleich in zwei Fällen illegalem Welpenhandel auf die Schliche gekommen. In einem der Fälle entdeckten sie im Laderaum einen mit Klebeband verschlossenen Karton mit einem kleinen Luftloch. Die Beamten öffneten den Karton und fanden darin einen jungen Terrier.