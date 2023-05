Wir sind Weltmeister!

Von: Susanne Stockmann

Alexandra, Lara, Liliane und Winfried Benitz mit ihren Hunden Samira und Zamp. © Lara Benitz

Manche Familien gehen gemeinsam in die Berge, andere lieben die Kunst oder das Kochen: Familie Benitz aus Agelsberg, einem Ortsteil von Reichertshofen hat ein außergewöhnliches Hobby - sie züchtet ganz besonders schöne und mutige Schäferhunde. Mit ihren Tieren Samira vom Grafenwald und Zamp von ­Aurelius flog die Familie Mitte April nach Spanien zur allerersten Weltmeisterschaft der deutschen Schäferhunde!

„Es war ein Abenteuer“, fasst Winfried Benitz (65) zusammen. Flughäfen, lange Rolltreppen, große Menschenmengen - für die Hunde alles kein Problem: „Ein Schäferhund macht sich nicht in die Hosen, der steckt das alles weg“, registrierte Benitz zufrieden. Bei Meisterschaften im Hundesport kommt es nicht allein aufs Äußere an - der Sport simuliert Anforderungen, die an den Schäferhund als Arbeitshund gestellt werden. „Im Ursprung wurde der deutsche Schäferhund, als Hütehund gezüchtet, er arbeitet selbstständig und braucht den Menschen nur für Kommandos im Hintergrund.“

„Die Rasse will arbeiten, sie braucht Aufgaben.“

Bei Wettkämpfen treten die Hunde getrennt nach Geschlecht in drei Altersgruppen an. Zwar kürt die Jury auch den schönsten Hund, aber erst, wenn er sich als besonders mutig und ausdauernd erwiesen hat! „Wir Schäferhundleute sagen, der Hund muss richtig sein“, so Benitz. „Bevor die Hunde zum Schönheitswettbewerb zugelassen werden, müssen sie eine Mutprobe bestehen“, erklärt Tochter Lara Benitz (23) die Regeln. Dabei wird ein Angriff auf Halter und Hund simuliert. Samira hat die Attacke mit einem Biss in den gepolsterten Unterarm des Angreifers gekonnt beendet und den Mann anschließend gut bewacht. Winfried Benitz: „Sie hat diese Aufgabe als beste von allen gemeistert und wurde dafür geehrt.“

Im Alter von zwölf Jahren ersten Schäferhund vom Taschengeld gekauft

Schon als Bub war Winfried Benitz (65) beindruckt davon, was Schäferhunde leisten: „Wie sie als Blindenhunde mit Menschen kommunizieren, die Arbeit der Polizeihunde oder die Erfolge von Lawinenhunden, das hat mich immer schon fasziniert.“ Im Alter von zwölf Jahren hatte er endlich genug Taschengeld gespart für seinen ersten Schäferhund. Die Hunde wurden zu einem treuen Begleiter durchs Leben und führten ihn sogar direkt in die Arme seiner Frau Liliane (62), die er bei einem Wettkampf in Frankreich kennenlernte. Seit 1978 haben sie unter dem Namen „von Aurelius“ in der Gemeinde Reichertshofen ihre eigene Zucht und sind im Hundesport engagiert.

Für die Töchter Lara (23) und Alexandra (29) gab es nie ein Leben ohne Hund. Auch in Spanien waren sie natürlich dabei. Lara führte Samira bei der wichtigen Gangwerksprobe, die sich über eine Stunde hinzieht. Dabei trennen sich Herrchen und Hund: Samira wartete mit allen anderen Hunden der Wettkampfgruppe in einem Ring in der Mitte des Sportstadions, das Herrchen bewegt sich in der Zuschauergruppe und muss mit einem gezielten Pfiff von außen die Aufmerksamkeit seines Hundes auf sich ziehen, so dass das Tier ihn sucht: „Die Hunde suchen mit den Ohren und mit den Augen“, so Benitz.

Nach dem Check der inneren Werte kommen die äußeren Vorzüge der Tiere zu Geltung: Die lebensfrohe und freundliche Samira überzeugt nicht nur durch ihren wachen Blick aus den dunklen Augen, sondern auch durch eine vorbildliche Rückenlinie und ausgeglichene Brustverhältnisse. Ihr Fell ist am Rücken schwarz und geht in ein natürliches Braun über. Verdient räumte sie den Titel ab und ist die allererste Weltmeisterin! Ihr Reisegefährte, der jüngere Zamp, wurde Vizeweltmeister in seiner Klasse. Doch der Kleine hat viel Potential: „Er ist ein echter Herzensbrecher“, schwärmt Winfried Benitz: „Er ist groß, selbstbewusst und hat eine ungeheure Ausstrahlung. Viele Züchter wollen mit ihren Hündinnen zu ihm kommen.“

Legender Urahn steckt in den Siegerhunden

Vielleicht wird er zur Legende wie sein Ur-Ahn Vegas du Haut Mansard, ein legendärer Rüde, mit dem Winfried und Liliane Benitz große Zuchterfolge erzielten und dessen Gene auch in den beiden Weltmeisterhunden stecken: „Inzwischen ist ein großer Teil der deutschen Schäferhundzucht mit meiner Ursprungslinie verbunden“, ist Benitz stolz - dadurch sei er in der Szene so bekannt wie ein bunter Hund!

