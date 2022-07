Wespe attackiert Biene – und bereut es sofort

Von: Sina Lück

Bienen töten Feinde wie Hornissen durch Hitzeerzeugung. (Symbolbild) © Steve Downer/Imago

In einem Bienenstock haben Eindringlinge nichts zu suchen. Das bekommt auch eine Wespe zu spüren, die eines der Insekten in einem Video attackiert.

Raffinierte Klimaanlage im Bienenstock, Schwänzeltanz bei der Futtersuche, Ammenbienen für die Brut: Bienen haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten und besitzen ausgeklügelte Techniken, um das Leben im Bienenstock perfekt zu organisieren. Dazu gehören auch effektive Strategien, mit denen sie Feinde in die Flucht schlagen oder sogar zur Strecke bringen. Hätte eine Wespe das vorher gewusst, wäre sie vermutlich nie in den Bienenstock eingedrungen. Mit welcher Methode die Bienen die Wespe unschädlich machen, verrät Landtiere.de.

Bei einem Angriff von Riesenhornissen schlagen Bienen mit kreischenden Signalen Alarm, um ihr Volk vor den Angreifern zu schützen. Wie ein Video von „u/idgafayaihm“ auf Reddit beweist, haben die Insekten aber noch andere Verteidigungsstrategien. Denn bei einer ernsthaften Bedrohung kennen Bienen keinen Spaß und halten fest zusammen. Zu Beginn des Clips ist zu sehen, wie eine Wespe in einen Bienenstock eindringt. Zunächst sitzt sie regungslos da, doch dann attackiert sie plötzlich eine Biene, die sich ihr nähert. Blitzschnell packt sich die Wespe ihre Beute mit den kräftigen Beißwerkzeugen am Kiefer. Aus ihrem Festtagsessen wird allerdings nichts. Denn das ganze Bienenvolk ist schon in Alarmbereitschaft.