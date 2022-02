Wollschwein-Ferkel in Wildpark geboren: Sie kommen bei Orkan auf die Welt

Von: Sina Lück

Wollschweine gehören zu den alten Haustierrassen, die vom Aussterben bedroht sind. Hier ein Mischlingsferkel (Symbolfoto) © Countrypixel/Imago

Während die Orkane Ylenia und Zeynep die Brandenburger Wälder verwüsten, geschieht ein Wunder der Natur. Zwei Wollschwein-Ferkel erblicken das Licht der Welt.

Liebenthal (Brandenburg) – Als die Orkane Ylenia und Zeynep in den vergangenen Tagen durch die Brandenburger Wälder tosen, bangt Lydia Rick erneut um ihre Tiere im Wildpferdgehege und Haustierpark in Liebenthal. Denn beim Sturmtief Nadia Ende Januar musste die Betreiberin bereits einen schmerzhaften Verlust hinnehmen: Ein Wollschwein-Eber ist von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Doch diesmal ist die Erleichterung groß: Keines ihrer Schützlinge ist zu Schaden gekommen. Im Gegenteil: In einer stürmischen Nacht gibt es grunzenden Nachwuchs. Wie die Wollschwein-Ferkel, die im Wildpark beim Orkan auf die Welt kommen, heißen sollen, verrät Landtiere.de*.

„Ich bin die ersten zwei Stunden nur weinend über das Gelände gelaufen, weil ich solche Angst um die Tiere hatte“, berichtet Lydia Rick gegenüber der „Berliner Tageszeitung“ von dem anfänglichen Schock. Die Rheinländerin ist froh, dass die Sturmtiefs ihre 250 Tiere diesmal verschont haben. Im Wildpferdgehege und Haustierpark leben vom Aussterben bedrohte Rassen wie Wollschweine, Mufflons und Ungarische Zackelschafe. Trotzdem ist der entstandene Sachschaden in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro ein erneuter Dämpfer für die 55-Jährige. Während der Orkane sind rund 40 Bäume in dem Brandenburger Tierpark umgestürzt. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.