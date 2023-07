XXL-Katze macht TikTok verrückt – aber Experten schlagen Alarm

Von: Sophie Kluß

Tiere, die größer oder kleiner sind als die Norm, ziehen in den sozialen Medien häufig die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich. Wie im Fall der Savannah-Katze Dexter auf TikTok – doch Experten bitten um Vorsicht.

„Was ist das für ein Pokémon?“, fragt TikTok-Userin Laura Kay (@dexterboycat) aus Kanada in Anlehnung an das berühmte Medien-Franchise mit den auffälligen Fantasiewesen auf ihrem Kanal. Gemeint ist mit dem „Pokémon“ ihre F6 Savannah-Katze Dexter. Und in der Tat erinnert der Stubentiger an ein Fabelwesen: Mit seiner schieren Größe übertrifft er normale Hauskatzen um Längen und mit der dunklen Musterung in seinem Fell ähnelt Dexter durchaus einer Wildkatze. Mehr als 300.000 Menschen folgen dem XXL-Kater und interessieren sich für seinen Alltag.

Rund 1200 Euro pro Jahr für Savannah-Kater Dexter

Savannah-Katzen besitzen ein exotisches Erscheinungsbild – in der Haltung gelten sie jedoch als äußerst komplex. Experten und Tierschützer raten daher ab. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Frauchen Laura war auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Katze und fand 2016 bei einem Züchter schließlich Dexter. Sein stolzer Preis: mehr als 2200 Euro. Inzwischen wiegt der siebenjährige Savannah-Kater rund elf Kilogramm und ist mit einer Länge von 89 Zentimetern nicht zu übersehen. Und auch sonst gleicht Dexter eher einem Hund als einer Katze: Er spielt mit Hundespielzeug und auch seine Leckerlis kauft Besitzerin Laura in der Hunde-Abteilung. Zu Fressen gibt es für Dexter ausschließlich rohes Fleisch. Das macht sich auch im Geldbeutel bemerkbar: Etwa 100 Euro bezahlt Frauchen monatlich für ihre exotische Samtpfote.

XXL-Kater Dexter sorgt auf TikTok für Begeisterung

Weichen Tiere, insbesondere Haustiere, auf irgendeine Weise von der Norm ab, sind die Social-Media-Nutzer nicht weit. Denn gerade sie finden oftmals großen Gefallen an winzigen oder, wie in Dexters Fall, übergroßen Tieren. Lauras Videos, die meist sie selbst zusammen mit ihrer Savannah-Katze zeigen, sorgen regelmäßig für Begeisterung auf TikTok und knacken oftmals die magische Millionen-Marke. Während ein Clip bereits über acht Millionen Mal geklickt wurde, hat es ein anderer bereits auf ganze 15,4 Millionen gebracht. So schreibt ein User begeistert „Er ist wunderschön!“, während eine weitere Nutzerin bei Dexters Anblick unsicher wird: „Ist das eine echte Katze?“

Savannah-Katzen: Experten mahnen zur Vorsicht

Echte Tierfreunde sehen jedoch von der Haltung der anmutigen Savannah-Katzen als Haustiere ab. Auch Experten bitten Katzenfreunde um Rücksichtnahme.

Rasseporträt: Savannah-Katze Die gefleckte Savannah-Katze mit den typischen großen Ohren ist eine Hybrid-Rasse und eine Kreuzung aus der afrikanischen Serval-Wildkatze und einer Hauskatze, oftmals einer Siamkatze. Sie verdankt ihr exotisches Aussehen mit der getupften Fellzeichnung den Wildkatzenvorfahren. Rassetypisch ist die Tränenzeichnung am Auge, die der Katze ihr ungewöhnliches Aussehen verleiht und an einen Geparden erinnert. Sie besitzt außerdem einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Größe: großes, schlankes Erscheinungsbild; mit ihrer Schulterhöhe von rund 30 Zentimetern gehört sie zu den größten Hauskatzen der Welt Fell: kurz, in den Farben black, brown spotted tabby, black silver spotted tabby, black smoke; Grundton meist gold-beige, mit einer hellen Unterseite und dunklen Tupfen, ähnlich einer Wildkatze Gewicht: 4-10 Kilogramm Lebenserwartung: im Schnitt etwa 15 Jahre Preis: abhängig von Wurfgröße und Generation 1000 € aufwärts, bis zu 15.000 € Charakter: aktiv, sozial, impulsiv, interessiert, fordernd Besonderheiten: Savannah-Katzen benötigen aufgrund ihres hohen Bewegungsdrangs besonders viel Beschäftigung. Als reine Wohnungskatze sollte man die exotischen Schönheiten daher niemals halten. Zur artgerechten Haltung von Savannah-Katzen benötigen Sie in jedem Fall ein Freigehege mit ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten. Außerdem benötigen die lebhaften Savannahs einen tierischen Freund, um Langeweile zu vermeiden. Haltung in Deutschland: Hierzulande ist die Haltung der Savannah-Katze im Privatbesitz erst ab F5, also ab der fünften Generation, erlaubt. Jedoch ist es aus Tierschutzgründen bedenklich, Savannah-Katzen als Haustiere zu halten. So äußert auch die Welttierschutzgesellschaft ihre Bedenken: „Grundsätzlich vertritt die Welttierschutzgesellschaft die Ansicht, dass Savannah- und Bengal-Katzen, ob früher oder späterer Generationen, in Privathaltung in der Regel nicht tiergerecht versorgt werden können.“ Die Generationen F1 bis F4 unterliegen in Deutschland der Meldepflicht. Zudem gelten gegebenenfalls vorgeschriebene Haltungsbedingungen.

Social-Media-Trends auf Kosten der Tiere: Katzen-Expertin Birga Dexel äußert sich besorgt

Wir beobachten im Cat Institute seit Längerem bei einigen Katzenaccounts einen besorgniserregenden Trend, sich auf Kosten der Gesundheit und dem Wohlbefinden von Katzen in den sozialen Medien darstellen zu wollen.

Auch die international renommierte Katzen-Expertin Birga Dexel äußert auf Nachfrage von Landtiere.de ihre Besorgnis: „Es besteht keine Notwendigkeit, Hauskatzen mit anderen wildlebenden und artgeschützten Katzenarten zu kreuzen, wie dies im Fall der Savannah-Katzen der Fall ist. Die Aussage von Laura Kay, dass sie sich für das Tier entschieden habe, weil sie eine außergewöhnliche Katze haben wollte, ist erschreckend. Denn jede Katze ist mit ihrer eigenen ausgeprägten Persönlichkeit einzigartig und außergewöhnlich. Egal ob es sich dabei um eine normale Hauskatze oder eine Rassekatze handelt.“ Birga Dexel und ihr Team vom Cat Institute in Berlin bemerken zudem seit geraumer Zeit einen gefährlichen Wandel in den sozialen Medien: „Wir beobachten seit Längerem bei einigen Katzen-Accounts den besorgniserregenden Trend, sich auf Kosten der Gesundheit und des Wohlbefindens von Katzen in den sozialen Medien darstellen zu wollen.“

Savannah-Katzen: Paarung kann bei Katzen tödlich enden

Eines der Probleme, die eine Haltung mit sich bringt, beginnt laut der Katzen-Expertin bereits bei der Zeugung der Savannah-Katzen: „Die Paarung einer normalen Hauskatze mit einem Serval-Kater kann bei der Hauskätzin zu schweren Verletzungen führen und ist sowohl aus Katzenschutz- als auch aus Artenschutzsicht abzulehnen. Zudem sind Hybrid-Rassen in der Regel extrem anspruchsvoll in der Haltung und viele Exemplare neigen zu vielfältigen Verhaltensproblemen, wie wir in unserer langjährigen Verhaltensberatungstätigkeit immer wieder festgestellt haben.“

Savannah-Katzen könnten Säugetieren gefährlich werden

Ein Forscher-Team der University of Sydney berechnete sogar die Gefahr, die von frei laufenden Savannah-Katzen für die australische Tierwelt ausgehen könnte. Die Wissenschaftler gelangten zu dem Ergebnis, dass 91 Prozent der in Australien lebenden Land-Säugetiere gefährdet wären, davon 93 Prozent der nicht flugfähigen Säugetiere, die ohnehin als bedroht gelten. Auch Vögel, Frösche oder Eidechsen würden unter den fiktiven Umständen in Gefahr geraten. Australien entschied, gestützt durch die Studienergebnisse, den Import von Savannah-Katzen zu verbieten.