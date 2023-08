Zecken bei Katzen: Was Katzenhalter wissen sollten

Blutsauger im Haustierfell

Zecken sollte man nicht mit den Fingern entfernen und nicht im Klo runterspülen. Diese Infos über die Blutsauger sind Basis-Wissen für Katzenbesitzer.

Um zu verhindern, dass sich Zecken im Fell oder gar in der Haut von Hauskatzen festsetzen, sollten Katzenbesitzer diese Dinge wissen – inklusive was zu tun ist, wenn ein Blutsauger sich bereits festgebissen hat.

Zecken und ihre Saison: Wissen, wann die Blutsauger aktiv und den Katzen gefährlich werden

Zecken gehören entgegen der allgemeinen Annahme nicht zur Gruppe der Insekten, sondern zu den Milben und demnach zu den Spinnentieren. Laut einer detaillierten Abhandlung von Barker und Murrell aus dem Jahr 2004 über die Evolution und die verschiedenen Arten der blutsaugenden Tiere gehören Zecken zu den größten Milbenarten. Sie werden bereits ab einer Temperatur von 8 Grad Celsius aktiv – also weitaus früher im Jahr als mancher Katzenbesitzer vermuten würde.

+ Katzen, die in der Natur unterwegs sind, haben hin und wieder auch Zecken im Fell. © Rene Traut/Imago

Viele Zecken sind Krankheitsüberträger, die beim Menschen etwa für FSME oder Borreliose verantwortlich sein können. Die Erreger übertragen sie übrigens nicht etwa mit einem Biss, sondern mit einem Stich.

Zeckenstiche von vornherein verhindern: Diese Möglichkeiten gibt es

Wer einen sprichwörtlichen UND wortwörtlichen Stubentiger hat, also eine Wohnungskatze, der muss sich um Zecken in der Regel keine Sorgen machen. Ist das Haustier aber ein Freigänger, der die Natur gewohnt ist, wäre es schiere Tierquälerei, die Katze nur wegen der Zecken im Haus behalten zu wollen.

Ein einfacherer Weg, den die Katze sicherlich auch besser ertragen kann, sind Zeckenmittel vom Tierarzt. Davon gibt es verschiedene Varianten, die zum Beispiel in Tablettenform erhältlich sind, oder als Flüssigkeit, die der Katze in den Nacken gerieben wird – an einer Stelle, von der sie sich das Anti-Zecken-Mittel nicht wieder ablecken kann. Beide Medikamente sorgen dafür, dass von der Katze ein Geruch ausgeht, der sie für Zecken unattraktiv macht. Verirrt sich ein Blutsauger im Fell des Haustieres, wird er sich ziemlich schnell wieder fallen lassen und nicht in die Haut stechen. Für eine Empfehlung sprechen Katzenbesitzer am besten mit ihrem Tierarzt.

Zecken richtig entfernen: So ist es für die Katze am besten und angenehmsten

Sollte sich doch eine hartnäckige Zecke im Katzenfell festgesetzt haben, sollte der Katzenbesitzer korrekt handeln. Bei Katzen sind die von Zecken übertragbaren Krankheiten laut Ursula von Einem, Pressesprecherin des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte, eher selten. Trotzdem können auch für die Haustiere Zeckenstiche unangenehm sein, vor allem dann, wenn sie nicht vernünftig entfernt werden.

Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (rnd) erklärte von Einem, dass Zecken vor allem nicht mit den Fingern entfernt werden sollten, da sie dabei leicht zerquetscht oder gestresst werden können. Beides könne dazu führe, dass die Zecken „den Speichel, der Krankheitserreger erhalten kann, vorzeitig in die Stichstelle abgibt“. Besser eignet sich das vorsichtige Entfernen von Zecken mit einer Pinzette oder mit einer Zeckenkarte. Wenn dabei doch der Kopf stecken bleiben sollte, oder sich eine Entzündung bildet, sollte man mit der Katze zum Tierarzt gehen.

Weltkatzentag: Elf süße Katzenbabys, die Ihr Herz heute schmelzen lassen Weltkatzentag: Elf süße Katzenbabys, die Ihr Herz heute schmelzen lassen

Wohin mit Zecken: Darum sollen die Blutsauger nicht ins Klo

Es ist gängig, dass Zecken nach dem Entfernen aus dem Katzenfell in der Toilette heruntergespült werden. Das Problem ist: Zecken sind extrem robuste Tiere. Laut Geo.de überlegen sie bis zu 30 Tage im Wasser, können bis zu 40 Grad warmes Wasser ertragen und auch einen Aufenthalt in der Gefriertruhe bei minus 12 Grad überleben die kleinen Blutsauger.

Das Zerquetschen der Zecke ist eine gute Möglichkeit, ihr den Garaus zu machen, allerdings muss man auch hier aufpassen: Wenn die Zecke bereits Eier in sich trägt, können diese dadurch verteilt werden. Am besten wickelt man sie deshalb vorher in ein Papiertaschentuch.

Will man eine Zecke zuverlässig loswerden, ist Feuer eine gute Alternative. Das Tempo inklusive Zecke in den Ofen oder in einer feuerfesten Schale angezündet – schon ist das Problem beseitigt. Tierärztin Tina Hölscher von der Organisation Aktion Tier gibt laut Bild Zeitung auch den Tipp, die Tiere mit einem Messer zu enthaupten. Auch das überleben Zecken nicht.

Rubriklistenbild: © Rene Traut/Imago