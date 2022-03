Zeitumstellung und Tiere: Risiko von Wildunfällen im Straßenverkehr steigt

Von: Sina Lück

Laut Statistiken sind Rehe häufig in Wildunfälle verwickelt. (Symbolbild) © Robin Loznak/Imago

Mit der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit steigt das Risiko von Wildunfällen im Straßenverkehr. Für Autofahrer gilt daher: Augen auf und runter vom Gas.

Berlin – Bald ist es wieder so weit: In der Nacht auf Sonntag (27. März 2022) werden die Uhren von Winter- auf Sommerzeit umgestellt. Damit ist die Nacht eine Stunde kürzer und morgens bleibt es erstmal wieder länger dunkel. Das bringt nicht nur den Biorhythmus von vielen Menschen, sondern auch von Tieren durcheinander. Vor allem für Wildtiere kann die Zeitumstellung sogar zur tödlichen Gefahr im Straßenverkehr werden. Denn in der Dämmerung passieren Unfälle besonders schnell. Wie Sie das Risiko von Wildunfällen mit Tieren nach der Zeitumstellung deutlich reduzieren können, verrät Landtiere.de*.

Auch wenn es für viele Menschen ein nerviges Übel ist, nach einiger Zeit haben sie sich an die Umstellung der Uhren gewöhnt und das Aufstehen am Morgen fällt in der Dämmerung nicht mehr ganz so schwer. In der Tierwelt sieht das aber anders aus: „Tiere kennen einfach keine Sommerzeit, sie orientieren sich am Tageslicht“, klärt Biologe Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband (DJV) auf. Auf der Suche nach Nahrung sind Wildtiere bevorzugt in der Dämmerung unterwegs, da sie ihnen Schutz vor Fressfeinen bietet. Die Folge: Ein erhöhtes Unfallrisiko. „April und Mai sind die unfallträchtigsten Monate – und gerade zwischen 6 und 8 Uhr kracht es am häufigsten.“ Grund dafür ist der morgendliche Berufsverkehr, der plötzlich wieder in die Dämmerung fällt. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.