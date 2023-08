Ziege hütet Katzenbabys, wenn Mama unterwegs ist – „Er liebt sie wie seine eigenen Kinder“

Babysitting mal anders

Ziegen-Männchen Pheonix hat einen außergewöhnlichen „Nebenjob“, wenn eine Katzenmama nicht da ist. Als fürsorglicher Onkel übernimmt er den Babysitter-Dienst.

Auf dem Bauernhof von Kanadierin Megan Snook herrscht immer buntes Treiben. Denn in den Ställen und auf den Weiden leben Kühe, Pferde, Hunde, Katzen, Ziegen und Hühner zusammen. Regelmäßig postet die Hofherrin süße und lustige Videos ihrer Schützlinge auf dem TikTok-Kanal (@megansnk1988). Besonders beliebt bei den Followern ist die vier Monate alte, männliche Ziege Pheonix, die einen ganz besonderen „Nebenjob“ hat. Als liebevoller Babysitter-Onkel kümmert er sich um die Kitten von Katzenmama Jinx, wenn die gerade mal auf Mäusejagd ist. Wie fürsorglich er sich um die Babys kümmert, rührt die TikTok-Community zu Herzen.

Pheonix ist vertrauensvoller Babysitter für Kätzchen – „Er nimmt seinen Job ernst“

„Er nimmt seinen Job ernst“, schreibt Besitzerin Megan Snook unter dem Video, das bereits rund drei Millionen Aufrufe und 439.000 Likes erzielt hat. Und tatsächlich sieht es so aus, als ob sich Ziegen-Männlein Pheonix in seiner Rolle als Babysitter pudelwohl fühlt – so wie ein Hund, der ein Baby in den Schlaf wiegt. Entspannt sitzt der Bock auf einer kleinen Holzhütte, um ihn herum kuscheln sich mehrere Kitten, die eigentlich zu Katze Jinx gehören. Doch offenbar gibt es für sie keine vertrauenswürdigere Vertretung als Pheonix, sodass sie sich ruhigen Gewissens mal eine Auszeit vom Mamadasein gönnen kann.

In einem anderen Video, das Megan wenige Tage zuvor auf TikTok teilt, wird deutlich: Pheonix fordert seine Kuscheleinheiten mit den Kitten auch ein, wenn die Katzenmama bei ihren Babys ist. Behutsam stupst er die Katzenfamilie an, um sich Platz in ihrer Mitte zu verschaffen. „Mein Ziegenbock schmeißt die Kätzchen immer aus dem Bett, damit er stattdessen dort kuscheln kann“, schreibt die Hofbesitzerin mit einem Augenzwinkern.

User sind entzückt von Tierfreundschaft – „Ich bin so erstaunt, ihre Liebe zu sehen“

Die Menschen im Netz sind entzückt von der außergewöhnlichen Tierfreundschaft zwischen der Ziege und den Kätzchen. „Ich bin so erstaunt und aufgeregt, ihre Liebe zu sehen!“, kommentiert ein User. Auch Megan Snook weiß ihre tierische Hofgemeinschaft zu schätzen: „Wir haben eine unglaubliche Familie von verschiedenen Arten, und alle haben ihre besonderen Aufgaben“, schreibt sie dankbar. Eine besondere Aufgabe hat auch eine Ziege im US-Bundesstaat Virginia, die der Polizei hilft, einen Verdächtigen zu fassen.

Unter dem Video von Ziege Pheonix und den Kitten kommentiert die TikTok-Community begeistert:

„Ich glaub ihm gefällt die Mutterrolle. 😂🐐“

„Ich hab ja schön viel Süßes gesehen, aber sowas Süßes noch nicht. 🥰🥰“

„Wow, Mama ist so vertrauensvoll. Die Babys lernen, was das Leben auf dem Bauernhof ausmacht. Es sieht alles sehr schön aus. ❤️🥰“

„Ich dachte nen Kater, der Babys sittet, wäre cool, aber ne Ziege… eindeutig süßer. 🥰😂“

„Er sagt: ‚Nimm deine Pfoten von meinen Babys‘ 😂😂 zu süß 😂🥰😂🥰😂🥰“

„Oh, er liebt sie wie seine eigenen Kinder. 🥰“

