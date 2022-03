Frau rettet abgemagertes Zorse – eine Kreuzung aus Zebra und Pferd

Von: Sina Lück

Zorse Pete ist eine Kreuzung aus Zebra und Pferd. © Instagram (briankangal)

Eine Kreuzung aus Zebra und Pferd ist nur schwer zu zähmen. Doch als eine Frau ein abgemagertes Zorse auf einer Auktion entdeckt, bietet sie, was das Zeug hält.

USA – Dass es eine Kreuzung aus einem Zebrahengst und einer Pferdestute gibt, ist vielen Menschen nicht bekannt. Das Resultat: ein sogenanntes Zorse, das mehr Ähnlichkeit mit einem Pferd als mit einem Zebra hat. Nur sein Fell weist das typische Streifenmuster der wildlebenden Steppentiere auf. Dass ein Zorse nur schwer zu zähmen ist, weiß auch US-Amerikanerin Emma und schlägt sich den Gedanken schnell aus dem Kopf – bis ein abgemagertes Zorse plötzlich ihre Hilfe braucht. Wie die Frau das abgemagerte Zorse rettet, verrät Landtiere.de*.

Streifen wie ein Zebra, braunes Fell wie ein Pferd: Mit seinem ungewöhnlichen Aussehen zieht Zorse Pete alle Blicke auf sich. Auch US-Amerikanerin Emma wird auf das Tier aufmerksam, das auf einer Auktion zur Versteigerung steht. Was sie noch sieht: Pete ist stark abgemagert, hat überall Narben am Körper und seine Hufe sind in einem katastrophalen Zustand. Trotzdem hat Emma eigentlich nicht vor, auf das Zorse zu bieten. Denn Pete ist halb Zebra halb Pferd und lässt sich als Wildtier daher nur sehr schwer zähmen. Doch dann erwischt sie in der Nacht eine Gruppe betrunkener Männer. „Sie haben mit Bierdosen auf ihn geworfen“, erzählt Emma in einem Video des Tiermagazins „The Dodo“. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.