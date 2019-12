Perfektes Weihnachtsrezept: So gelingt Entenbrust mit Laugenknödel und Rotkohl

Bei kalten Temperaturen darf es wieder deftiger zugehen - was eignet sich da besser als Knödel, Fleisch und dunkle Soße? Versuchen Sie es mal mit einer delikaten Entenbrust.

Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsessen oder wissen noch nicht, welches Gericht Sie am Wochenende zaubern sollen? Dann haben wir einen Vorschlag für Sie, der vor allem Fleischfreunden das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen wird. Wer sich und seine Liebsten mit einem leckeren Gericht verwöhnen will, sollte es mal mit Entenbrust, Laugenknödeln und Rotkohlsoße versuchen.

Entenbrust mit Laugenknödeln auf Rotkohlsoße - Gourmet-Rezept für Fleischfans

Wer sich an dem Rezept versuchen will, muss kein Chef-Koch sein! Alles, was Sie mitbringen müssen, ist ein wenig Zeit und Lust am Kochen:

Zutaten für Entenbrust mit Laugenknödeln auf Rotkohlsoße

Portionen: 4

800 g Entenbrust

1 Kopf Rotkohl

4 Laugenstangen

3 Eier

150 ml Sahne

60 ml Weißwein-Essig

25 g Speisestärke

Salz, Pfeffer, Zucker, Muskat

Entenbrust-Rezept: Muskat nicht vergessen

1. Schneiden Sie die Entenbrüste auf der Hautseite mit einem Messer vorsichtig kreuzweise ein. Legen Sie sie ohne Fett in eine kalte Pfanne, schalten Sie sie auf die mittlere Stufe und beginnen Sie, die Entenbrüste langsam zu braten. Sobald die Haut schön kross ist, die Brüste herausnehmen und im Ofen bei 130 Grad (Ober-/Unterhitze) für 6-8 Minuten fertig garen.

2. Jetzt den Rotkohl grob schneiden, mit einem Entsafter entsaften und den Saft mit Salz, Zucker und etwas Weißwein-Essig würzen und in einem Topf bei mittlerer Stufe um die Hälfte reduzieren. Im Anschluss mit etwas Speisestärke abbinden.

3. Eier und Sahne in einer Schüssel verquirlen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Schneiden Sie danach die Laugenstangen in Würfel und geben Sie sie dazu. Alles gut verrühren und in eine Auflaufform oder Backform füllen. Im Ofen bei 130 Grad (Ober-/Unterhitze) für 30 Minuten backen, etwas abkühlen lassen und für zwei Stunden im Kühlschrank kalt stellen. Anschließend den Kloß aus der Form nehmen und in gleichmäßige Scheiben schneiden. Braten Sie dann die Knödel in der Pfanne, in der auch die Entenbrüste gebraten wurden, goldbraun von beiden Seiten.

