Mückenflecken beseitigen – wie Sie die Spuren von Wänden und anderen Oberflächen entfernen

Das Ende des Sommers naht, aber nicht das Ende der Mückenplage. Sie stören weiterhin. Erwischt man sie mit Klatsche oder Hand, hat man danach Ärger mit dem Fleck.

Mücken können – genau wie Fliegen – im Haus unendlich lästig sein. Dabei ist es ganz egal, ob Sie nur in Ruhe ein Buch lesen möchten, schlafen oder einfach nur ein Getränk auf dem Balkon genießen (Kleidung kann vor Mücken schützen). Das leise, aber unverkennbar hohe „bssssssss“ fordert den Reflex der schlagenden Hand fast heraus. Haut man nur aufs eigene Bein oder die abwischbare Tischdecke ist alles in Ordnung. Schwieriger wird es aber an Wänden, Möbeln oder ähnlichem. Vor allem, wenn sich die kleinen Biester mit Ihrem Blut vollgesaugt haben.

Mücken und ihre geflügelten Verwandten hinterlassen leider unschöne Flecken, wenn man sie beseitigt. Doch zum Glück gibt es einige bewährte Tipps, wie man die lästigen Mückenflecken von Wänden und anderen Oberflächen effektiv entfernen kann.

Hat man nach langem Suchen die Mücke endlich gefunden, möchte man sie erledigen. Selbst, wenn man weiß, dass Flecken entstehen werden. © RainerKersten/Imago

Sofortiges Handeln bei Mückenflecken sorgt für optimale Ergebnisse

Schnelles Handeln ist der Schlüssel, um Mückenflecken mühelos zu entfernen und unschöne Rückstände zu verhindern. Den Rat geben auch Experten wie Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Laut Haus.de sagt er: „Am besten lassen sich Reste von Stechmücken und Blut entfernen, wenn sie frisch sind.“ Am besten geht man also sofort an die Arbeit – auch wenn es mitten in der Nacht ist – und greift erst zur Fliegenklatsche, dann zum feuchten Lappen. Diese Kombination ermöglicht es, Flecken an Wänden und Möbeln schonend zu entfernen und ermöglicht eine ruhige Nacht ohne Ärger am nächsten Morgen.

Am besten schlafen kann man natürlich, wenn die Tiere gar nicht mit im Zimmer sind. Hier hilft zum Beispiel ein Hausmittel.

Bei Mückenflecken: tupfen, nicht wischen!

Vermeiden Sie das Wischen über frische Flecken, da dies dazu führen kann, dass sich die Flecken noch weiter verteilen. Stattdessen ist es ratsam, die betroffene Stelle vorsichtig abzutupfen. Ein leicht feuchter Schwamm oder ein Reinigungstuch eignen sich hervorragend, um frische Mückenflecken schonend zu entfernen. Die Verwendung von zu viel Wasser sollte vermieden werden, da dies den Fleck nur vergrößern könnte. Alternativ kann auch kaltes Wasser in Kombination mit Küchenpapier verwendet werden, meint Glassl auf Haus.de, um den Fleck sanft abzutupfen.

Laut der Süddeutschen Zeitung (SZ) sind viele Tapeten inzwischen recht robust: „Die meisten Tapeten sind heute wasch- oder sogar scheuerbeständig, sodass Schmutz und Kratzer keine Chance haben“, erläutert das Deutsche Tapeten-Institut. Es rät laut SZ weiter, Mückenflecken mit einer schwachen Seifenlauge und einem weichen Tuch anzugehen.

Übrigens: Wissen Sie, warum einige Menschen kaum gestochen werden?

Was, wenn der Fleck eingetrocknet ist?

Bei schon eingetrockneten Mückenflecken gestaltet sich die Entfernung schwieriger. Abtupfen allein wird oft nicht ausreichen. Hier kommen alkoholbasierte Lösungen ins Spiel. Ein 90-prozentiger Alkohol, Spiritus oder Universalverdünnung kann dabei helfen, die hartnäckigen Rückstände zu lösen. Tränken Sie einen Lappen mit der gewählten Flüssigkeit und lassen Sie sie kurz auf den Fleck einwirken. Beachten Sie jedoch, dass selbst mit dieser Methode einige Rückstände zurückbleiben könnten. In den meisten Fällen wird es schwer sein, eingetrocknete Mückenflecken restlos zu entfernen.

Bei einigen Oberflächen kann auch ein Radierschwamm helfen, der laut Focus auch Tomaten- oder andere Schmutzflecken von Wänden bekommt. Aber Vorsicht: Diese Methode kann auch die Farbe mit lösen. Hier sollten Sie den Schwamm und seine Wirkung erst an einer unauffälligen Stelle testen.

Die letzte Lösung: Mückenflecken überstreichen

Wenn alle Stricke reißen und hartnäckige Flecken partout nicht weichen wollen, gibt es eine finale Lösung: Überstreichen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn sich die Flecken an einer Wand oder Decke befinden. Wählen Sie eine passende Farbe und frischen Sie die betroffene Stelle auf. Dies ist nicht nur eine effektive Methode, um die Flecken zu verbergen, sondern verleiht dem Raum auch ein neues, frisches Aussehen.

