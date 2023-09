Altglas richtig entsorgen: Welches Glas gehört in welchen Container?

Von: Andrea Stettner

Alte Glasbehälter und Flaschen können umweltfreundlich recycelt werden. Doch längst nicht jedes Glas darf in den Altglas-Container.

Altglas-Container sind in den meisten Wohngebieten schnell zu Fuß zu erreichen. Der Weg ist also nicht weit, um alte Flaschen und andere Dinge aus Glas umweltschondend zu entsorgen. Glas hat nämlich den Vorteil, dass es beliebig oft zu 100 Prozent recycelbar ist – und zwar ohne Qualitätsverlust. Laut gruener-punkt.de spart dies eine Menge Energie – rund 30 Prozent gegenüber der Verwendung von Primärstoffen – ein. Doch nicht alle Dinge, die aus Glas sind, dürfen auch ins Altglas.

Was darf ins Altglas?

Alte Flaschen und Glasbehälter können prima recycelt werden – doch was darf ins Altglas und was nicht? © Zoonar.com/Nando Lardi/Imago

In den Altglas-Container gehört nur sogenanntes Behälterglas. Dazu zählen Getränkeflaschen (ohne Pfand), Konservengläser, Parfümflacons, Medikamentenbehälter oder anderes Verpackungsglas. Damit das Altglas recycelt werden kann, sollten die Glasbehälter zwar entleert, aber nicht extra gespült sein. Honiggläser bilden hier eine Ausnahme und sollten nur sauber entsorgt werden.

Zudem ist die richtige Sortierung beim Altglas wichtig:

Weißglas-Container: weißes Glas

weißes Glas Braunglas-Container: braunes Glas

braunes Glas Grünglas-Container: grünes Glas und alle anderen Farben (blau, orange, bunt etc.)

Die farbliche Sortierung von Altglas spielt eine große Rolle, denn je sortenreiner die gesammelten Glasfarben gesammelt werden, desto mehr Altglas kann laut Umweltbundesamt für die Neuproduktion eingesetzt werden. Im Zweifelsfall, etwa bei mehrfarbigen oder blauen Flaschen, wählen Sie den Grünglas-Behälter.

Das darf nicht ins Altglas

Andere Gegenstände aus Glas dürfen jedoch nicht im Altglas-Container landen. Dazu zählen:

Trinkgläser

Glasgeschirr

Behälter aus Bleikristall (z.B. Aschenbecher)

Porzellan, Keramik und Steingut

Blumentöpfe und Vasen

temperaturbeständiges Glas (z.B. Mikrowellen- oder Backofengeschirr)

Fensterglas

Spiegel

Autoscheiben

Monitor- und Fernseherglas

Kaminglas

Glasdekoration (etwa Weihnachtsbaumkugeln)

Leuchtmittel wie Glühbirnen, Energiesparlampen, LEDs, Leuchtstoffröhren

Der Grund: Das Glas für Trinkgläser, Spiegel- oder Fensterglas etc. ist anders zusammengesetzt als Glas für Lebensmittelverpackungen. Dadurch können sich Probleme beim Recycling der alten Verpackungsgläser und der Herstellung neuer ergeben. Sie gehören in den Restmüll, ebenso Glühbirnen. Energiesparlampen oder LEDs müssen dagegen über Sammelboxen im Einzelhandel oder in Wertstoffhöfen entsorgt werden.

Altglas richtig entsorgen: Schraubdeckel vorher abdrehen

Schraubdeckel und Korkverschlüsse dürfen übrigens nicht mit ins Altgas. Darüber informiert der Fachverband Glasrecycling (bvse) auf seiner Internetseite. Die Sortieranlagen können Fremdkörper zwar herausfiltern, dafür ist jedoch ein höherer Energieaufwand nötig. Schraubverschlüsse gehören stattdessen in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack, Korken in die entsprechenden Sammelbehälter im Wertstoffhof.