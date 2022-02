Darum sollten Sie das leere Glas von Tomatensoße und Co. nicht wegwerfen

Von: Janine Napirca

Das Tomatensoßen-Glas muss nicht unbedingt in den Müll – Lesen Sie hier, wie Sie es wiederverwenden können.

Häufig befinden sich Brotaufstriche wie Marmelade, Honig oder Nutella, aber auch Tomatensoße und Pesto, sowie Essiggurken in einem Glas. Werfen Sie bislang die Verpackung aus Glas von diversen Lebensmitteln in den Altglascontainer? Dabei können Sie die Gläser auf unterschiedliche Weise wiederverwenden. Lassen Sie sich von den kreativen Ideen inspirieren und tun gleichzeitig etwas Gutes – weil Nachhaltiges – für die Umwelt.

Leeres Glas als Einmachglas für eingemachte Kirschen, eingelegte saure Gurken oder selbstgemachte Marmelade wiederverwenden

Ein leeres Glas saurer Essiggurken landet nach dem Verzehr meist im Altglascontainer. Dabei ist die Größe ideal, um selbst saure Gurken einzulegen. Auch Kirschen können Sie in dem ehemals saurem Essiggurkenglas einmachen. Ein wenig kleinere Gläser, beispielsweise von Brotaufstrichen oder Tomatensoße, können Sie verwenden, um selbstgemachte Marmelade darin aufzubewahren.

Leere Gläser als Aufbewahrung für trockene Lebensmittel wie Reis oder Mehl

Sie können in Ihren leeren Einmachgläsern auch trockene Lebensmittel oder Gewürze lagern. Reis, Mehl, Sonnenblumenkerne oder getrockneter Basilikum – wenn Sie einfach Ihre alten Gläser hernehmen, sparen Sie sich das Geld, um extra Aufbewahrungsdosen zu kaufen. Außerdem machen die Einmachgläser optisch echt was her, denn man sieht auf den ersten Blick, was sich darin befindet.

Tipp: Wenn Ihnen die bunten Deckel des Originalinhalts nicht gefallen, können Sie diese ganz leicht mit einem wasserfesten dicken Stift bemalen. Eine aufgeklebte Holzkugel kann als Öffnungshilfe fungieren. So kreieren Sie Ihre ganz persönlichen selbstgemachten Lebensmittelbehälter.

Leeres Einmachglas als Behälter für Porridge und Joghurt to go

Bleibt Ihnen morgens keine Zeit für ein Frühstück oder essen Sie gerne einen kleinen Snack zwischendurch? In einem leeren Einmachglas finden Ihr selbstgemachtes Haferflocken-Porridge oder Ihr Joghurt mit Früchten einen sicheren und schönen Platz, aus dem das Löffeln wirklich Spaß macht. (jn)