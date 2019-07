Anhaltende Hitze: Kann ein Ventilator wirklich die Wohnung kühlen?

Fliegengitter habe ich dran, weil ich im Moorgebiet wohne und es ohne im Dunkel mit Licht in der Wohnung zugehen würde wie am Stachus. Nein es betrifft eigentlich meinen Kater Mischa, der mit Sicherheit solange an Netz zerrt, bis er auf die Dachziegel des Schrägdaches klettern kann. Allein das Badezimmerfenster hat keinen Zugang zum Hausdach. Ich habe den "Lauser" schon mal aus dem gekippten Fenster geholt.

Mansarde? Ohje, ist bei diesen Temperaturen nicht angenehm. Wegen der Katzen: Was spricht gegen ein (geklebtes oder im Alurahmen vertackertes) Fliegengitter? Es gibt auch spezielle Netze, die man am Fenster aufspannen kann.

Einen Ventilator auf der Fensterbank nach innen zu richten, ist auch deswegen sinnvoll, weil kühlere Luft von draußen eher an der Unterseite des Fensters in die Wohnung strömt, weil die wärmere aufsteigt und an der Fensteroberseite dem Zimmer entfleucht.

So lange es draußen wärmer ist, sollte man das Fenster ohnehin möglichst zulassen und den 'Durchzug' vom Ventilator simulieren lassen (wohl, dem der jetzt Rolläden oder schöne Fensterläden aus Holz hat). Manchmal reicht übrigens auch schon ein Mini-USB-Luftquirl mit ungefährlichen Weichplastikrotoren zum Überleben (Tipp: An eine Powerbank hängen, dann kann man ihn überall betreiben :))