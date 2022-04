April-Schnee im Garten: Stauden und Obstbäume freuen sich

„Der April, der macht, was er will“: Viele Hobbygärtner sind vom plötzlichen Schneefall überrascht worden. War die bisherige Arbeit im heimischen Grün umsonst?

München – Eis, Schnee und dann wieder 25 Grad Celsius: Viele wissen bereits aus Erfahrung, dass das Wetter im April gerne ein wenig verrückt spielt. Doch während manche darüber schmunzeln können, sind einige Gartenfreunde in großer Sorge. Schließlich stellt sie diese Unberechenbarkeit der Witterung vor große Probleme. Der März war sehr warm, die meisten haben schon begonnen, das heimische Grün nach den Wintermonaten wieder auf Vordermann zu bringen.

Es wurde neu gesät, der Rasen gedüngt und gemäht und die ersten Pflanzen wieder nach draußen gebracht. Doch nun hat der Winter Deutschland wieder fest im Griff: Schnee, Stürme und eisige Temperaturen haben hierzulande Einzug gehalten. Das ist nicht nur ärgerlich für Autofahrer und Frühlingsliebhaber, sondern auch für Gartenfreunde.

April-Schnee im Garten: Stauden und Obstbäume freuen sich

Schließlich haben aufgrund der warmen März-Temperaturen schon viele Pflanzen das Blühen angefangen, darunter Hyazinthen, Osterglocken*, aber auch Kirschen und Aprikosen. Nun stellt sich für viele die Frage: Hat der Schneeeinbruch verheerende Folgen für meinen Garten? Eine Expertin gibt Entwarnung. Magdalena Kühn, zweite Vorsitzende des oberbayerischen Bezirksverbandes für Gartenkultur und Landespflege, meint, dass die Kälte sogar Vorteile birgt, da sie nur vorübergehend ist.

Frühjahrsblüher wie Narzissen freuen sich sogar darüber*, schließlich haben sie die hohen Temperaturen in den letzten Wochen zu vorschnell austreiben lassen, so Kühn. „Wenn sie nicht gleich durch ganze Schneemassen umknicken, halten sie so sogar viel länger“, weiß die Garten-Expertin. Demnach sorgt eine dünne Schneedecke über den Pflanzen dafür, dass sie konserviert werden*. Zudem versorgt der Schnee den Boden beim Schmelzen mit Wasser.

April-Schnee im Garten: Kälte macht Pflanzen widerstandsfähiger

Da es allerdings nachts zu Minusgraden kommen kann, sollten empfindliche Pflänzchen am besten mit einem Gartenvlies abgedeckt* werden. „Damit sie nicht schwitzen, sollte man sie am Tag aber gleich wieder an die Luft und Sonne lassen“, rät Kühn. Alternativ schützt ein altes Leintuch, so die Expertin, oder auch ein umgestürzter Eimer vor Frost. Kübel- oder Topfpflanzen auf dem Balkon oder der Terrasse sollten Sie hingegen am besten an einen windgeschützten Ort*, etwa an der Wand oder in eine Ecke, stellen. Hat man nichts davon zur Hand, reicht es schon, am nächsten Morgen den Schnee behutsam abzuschütteln*, um den Druck auf die Pflanzen zu reduzieren. Das gilt auch für Obst- und Spalierbäume.

Gleichzeitig zeige es, dass Stauden, Obstbäume, aber auch viele andere Pflanzen widerstandsfähiger sind, als Gartenfreunde meinen. „Wenn es noch eine Weile kühl bleibt, ist uns das sogar ganz lieb“, sagt auch Karl-Ludwig Rostock vom Bayerischen Erwerbsobstbau-Verbands. Er bestätigt, dass der Schnee das zu schnelle Sprießen der Pflanzen verlangsame und damit ein möglicher Spätfrost, etwa an den Eisheiligen Mitte Mai, den Obstbäumen unter anderem weniger anhaben kann. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.