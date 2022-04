Diese drei Dinge gehören nicht in den Kleiderschrank

Von: Janine Napirca

Teilen

Welche „Leichen“ lagern Sie unnötigerweise in Ihrem Kleiderschrank? © Imaginechina-Tuchong/Imago

Damit das Schlafzimmer immer ordentlich aussieht, räumen viele Menschen alles Mögliche in ihren Kleiderschrank.

Normalerweise befindet sich in einem Kleiderschrank wie der Name schon sagt: Kleidung. Ob Kleider, Hosen, Röcke, Pullover oder T-Shirts: die meisten Menschen haben in ihrem Kleiderschrank mehr Kleidung als sie tatsächlich bräuchten, obwohl sicherlich einige beteuern, nichts anzuziehen zu haben.

Aber lagern Sie in Ihrem Kleiderschrank wirklich nur Kleidung, oder nutzen Sie den Stauraum auch für andere Dinge, die darin eigentlich nichts zu suchen haben? Im Zuge des Frühjahrsputzes lohnt es sich, auch im Kleiderschrank einmal richtig auszumisten, und alles, was dort nicht hingehört, rauszuschmeißen. Damit nicht nur in Ihrer Wohnung Ordnung herrscht, sondern auch in Ihrem Kleiderschrank. Mit welchen drei Dingen Sie sofort loslegen können, um Ihren Kleiderschrank auszumisten, erfahren Sie im Folgenden. Sie interessieren sich stattdessen mehr dafür, was Sie aus Ihrem Badezimmer verbannen sollten – das lesen Sie hier.

Was gehört nicht in den Kleiderschrank? – einzelne Socken

Wer kennt es nicht: Nach dem Waschen kommt plötzlich nur noch ein Socken zurück, die zweite Socke bleibt unauffindbar. Bewahren Sie in Ihrem Kleiderschrank auch einen Stapel einzelner Socken auf, in der Hoffnung, dass der ein oder andere verloren geglaubte Partner unter dem Sofa oder im Spannbettlaken wieder auftaucht? Was für ein Glücksgefühl, wenn tatsächlich nach einer langen Zeit der Trennung ein Paar Socken wieder vereint werden kann!

Aber mal Hand aufs Herz: Wie häufig ist das der Fall? Gibt es nicht viel mehr einzelne Socken, von denen Sie inzwischen sicher sind, dass sie für immer alleine bleiben werden? Wenn Sie niemand sind, der gerne zwei verschiedene Socken trägt, dann ab in die Tonne mit den einzelnen Socken aus dem Kleiderschrank.

Frühjahrsputz: Schuhe gehören nicht in den Kleiderschrank

Lagern Sie in Ihrem Kleiderschrank Schuhe? Raus damit! Schuhe gehören nicht in den Kleiderschrank, sondern in den Schuhschrank im Flur. Haben Sie dort keinen Platz mehr, ist das ein Indiz dafür, dass Sie Ihre Schuhe mal wieder ausmisten sollten. Alte Schuhe, die im Grunde noch gut sind, Sie aber nicht mehr tragen wollen, müssen Sie jedoch nicht in den Müll werfen. Spenden Sie Ihre gebrauchten Schuhe stattdessen, dann fällt das Ausmisten auch leichter.

Generell ist davon abzuraten, Schuhe im Kleiderschrank aufzubewahren, da getragene Schuhe mit der Zeit anfangen zu müffeln und die saubere Kleidung im Kleiderschrank den Geruch annehmen kann.

Auch Geschenkpapier und Dekoration hat im Kleiderschrank nichts zu suchen

Nutzen Sie Ihren Kleiderschrank mitunter dafür, um darin Geschenkpapier und Dekoration, wie beispielsweise für Ostern oder Weihnachten aufzubewahren? Da Sie diese Dinge meist nur zu bestimmten Anlässen benötigen, sollten Sie sie nicht in Ihrem Kleiderschrank lagern, aber auch auf den Dachboden gehört Weihnachtsdeko nicht. Lagern Sie Dekoartikel, Geschenkpapier und Co. besser im Keller. (jn)