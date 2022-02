Aussaaterde, welche ist die beste Alternative zur Gekauften?

Anzuchterde kann auch selbst hergestellt werden. (Symbolbild) © Eva Gründemann/Imago

Für die Voranzucht des Gemüses nimmt man normalerweise Anzuchterde, aber das müssen Sie nicht. Es gibt auch gute Alternativen zur gekauften Anzuchterde.

München – Möchten Sie Ihr Gemüse vorziehen, dann brauchen Sie ein Substrat, in das Sie die Samen aussäen können. Meistens wird dafür auf Anzuchterde zurückgegriffen. Denn das Substrat sollte möglichst nährstoffarm sein, damit die Jungpflanzen ihre Wurzeln möglichst lang wachsen lassen, um an Nährstoffe zu kommen. Nur so können gesunde Jungpflanzen entstehen. Allerdings muss dafür nicht immer Anzuchterde genutzt werden.

Am häufigsten wird als Alternative sogenannte Kokoserde genommen, dieses Substrat aus Kokosfasern wird meistens in leichten Blöcken angeboten. Diese werden mithilfe von warmen Wasser zu einem lockeren Substrat fast ohne Nährstoffe aufgequollen. Diese kann die Aussaaterde schon pur ersetzen. Aber besser mischt man sie mit Kompost, Rindenhumus oder Wurmhumus. Sehr ähnliche Eigenschaft haben auch Holzfasern. Diese dürfen nur aus nicht behandelten Holzabfällen gewonnen werden. Dieses Substrat zersetzt sich allerdings etwas schneller als Kokoserde.