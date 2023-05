Vier Tipps, wie Ihr Bad immer sauber bleibt

Von: Andrea Stettner

Das Bad sollte regelmäßig gereinigt werden, sonst lassen sich Schmutz und Kalk nur mit viel Schrubben entfernen. Mit ein paar Tricks bleibt es lange sauber.

Das Badezimmer gehört wohl zu den Räumen im Haus, die am schnellsten verschmutzen. Kein Wunder – schließlich gehört Zähneputzen, Duschen oder Hände waschen zu unseren täglichen Routinen. Dabei hinterlassen wir nicht nur Hautschüppchen, Haare oder Seifenrückstände. Wo Wasser fließt, bildet sich mit der Zeit auch jede Menge Kalk, der sich oft nur mühsam entfernen lässt. Wer regelmäßig putzt und dabei die richtigen Tricks kennt, kann sein Badezimmer immer hygienisch sauber halten.

1. Armaturen und Waschbecken mit Essig reinigen

Mit den richtigen Tricks bleibt das Badezimmer immer sauber. So verhilft etwa Klarspüler zu lang anhaltendem Glanz in der Duschkabine. © ingimage/Imago

Essig oder Essigessenz löst Kalk besonders gründlich und umweltschonend – das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Das Hausmittel einfach mit etwas Wasser mischen und Armaturen, Waschbecken, Badewanne, Dusche oder Kacheln damit säubern. Bei besonders hartnäckigen Kalkrückständen, etwa auf dem Waschbeckenstöpsel, pur auftragen oder mit Backpulver zu einer Paste anrühren. Ein paar Minuten einwirken lassen, danach abwischen – fertig.

2. Klarspüler sorgt für Glanz in der Duschkabine

Wer kennt es nicht: Auf Duschkabinen aus Glas oder Kunststoff bilden sich relativ schnell unschöne Kalkflecken. Das lässt sich verhindern, indem Sie Ihre Duschwände mit Klarspüler behandeln. Das Wundermittel sorgt nicht nur für glänzende Teller und Besteck, sondern hält auch das Badezimmer lange sauber. Der Effekt soll bis zu vier Wochen für strahlende Sauberkeit sorgen. Und so geht‘s:

Zuerst die Duschkabine gründlich mit einem Allzweckreiniger oder einem Hausmittel wie Essig reinigen.

Füllen Sie dann einen kleinen Eimer oder eine Sprühflasche mit Wasser und geben etwas Klarspüler dazu.

Die Mischung anschließend auf die Duschwände sowie Armaturen auftragen und danach abwaschen.

3. Urinstein in der Toilette entfernen

Urinstein hält sich äußerst hartnäckig und sorgt für unschöne Verfärbungen in der Toilette. Ein einfaches Hausmittel wie Cola sorgt bei bräunlichen Ablagerungen für Abhilfe: Mischen Sie eine Flasche normale, zuckerhaltige Cola (0,5 Liter) mit zwei Päckchen Backpulver.Verteilen Sie die Mischung in der Toilettenschüssel und lassen Sie es für mindestens eine Stunde einwirken, am besten über Nacht. Danach mit der Klobürste nachschrubben – der Urinstein sollte nun der Vergangenheit angehören. Auch andere Hausmittel wie Zitronensäure oder Gebissreiniger sorgen über Nacht für eine sauberes Klo.

4. Bodenfliesen und Kacheln mit Hausmitteln säubern

Ob beim Zähneputzen oder Händewaschen – an den Badfliesen sammelt sich schnell jede Menge Dreck und auch Staub an. Damit der Alltagsschmutz schnell verschwindet und Ihre Fliesen immer schön glänzen, hilft ein Allzweckreiniger, Glasreiniger oder Shampoo: einfach etwas davon ins Putzwasser geben, mit einem trockenen Microfasertuch nachwischen, fertig.

Den Fliesenboden sollten Sie zunächst mit einem Besen oder Staubsauger von Haaren und Staub befreien. Anschließend sorge Sie mit etwas Essig im Wischwasser für neuen Glanz und einen hygienisch sauberen Fliesenboden. Säureempfindlichen Naturstein sollten Sie jedoch lieber nicht mit Essig, sondern mit Schmierseife reinigen.