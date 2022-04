Balkon im Frühling: Drei beliebte Pflanzen, die regenfest sind

Von: Jasmin Pospiech

Teilen

Geranien sind die beliebtesten Balkonpflanzen, da sie sehr wetterfest sind. (Symbolbild) © Bernd Friedel/Imago

Im Frühling kann es immer wieder zu heftigen Regenschauern kommen. Balkonpflanzen müssen einiges einstecken. Doch einige sind unerschütterlich.

München – Gewitter, Regenschauer und dann wieder Schneeregen: Der April hat hierzulande bereits für einige Wetterkapriolen und Überraschungen gesorgt. Zeitweise kam sogar der Winter zurück, die Temperaturen fielen unter null Grad Celsius und es wurde nachts wieder frostig. Doch auch wenn es jetzt im Frühling insgesamt wieder wärmer wird, stehen bald Mitte Mai die Eisheiligen bevor. Dann könnte uns ein weiterer Kälteeinbruch drohen, das Gleiche gilt für Juni, wenn die sogenannte „Schafskälte“ Einzug hält.

Einige Balkonpflanzen sind allerdings wind- und regenfest, darunter Geranien, weiß 24garten.de*.

Geranien, die richtig Pelargonien heißen, sind hierzulande ein absoluter Klassiker unter den Balkonpflanzen und ein Futterparadies für Insekten. Schließlich gibt es sie in verschiedenen Farben und sie sorgen für einen farbenfrohen Hingucker an Haus oder Wohnung. Zudem können ihnen Gewitter und starke Regenfälle nur wenig anhaben. Sie blühen von Mai bis Oktober und verwandeln das eigene Zuhause in ein Blütenmeer, das Wind und Regen trotzt. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.