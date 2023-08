Der Sommer ist zurück: Was man jetzt beim Blumengießen auf dem Balkon beachten sollte

Von: Anna Heyers

Mit dem Sommer kehrt die Blumenpracht zurück. Doch beim Gießen ist Rücksicht gefragt: Wie Sie Ihre Blumen so gießen, dass der Nachbar keinen Streit anfängt.

Endlich, der Sommer kehrt zurück, mit viel Sonne und Wärme. Für Balkonbesitzer bedeutet dies, ihre blühenden Schätzchen intensiver zu pflegen, insbesondere durch das Gießen zum richtigen Zeitpunkt. Doch was passiert, wenn man beim Wässern auf benachbarte Balkone tropft und womöglich versehentlich Schäden anrichtet? Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Blumen optimal pflegen und dabei rechtliche Fallstricke vermeiden können.

Auf dem Balkon: Blumenliebe und Haftungsfragen

Was passiert eigentlich, wenn beim Wässern der Pflanzen auf dem Balkon unabsichtlich ein Wasserschaden entsteht? Grundsätzlich haftet man für verursachte Schäden – das gilt auch für Nachbarn, die im Urlaub das Gießen übernehmen. Falls Missgeschicke passieren, ist es ratsam, umgehend die Privathaftpflichtversicherung zu informieren und abzuklären, ob der Schaden abgedeckt wird. Einige Versicherungen erfassen sogar Schäden, die im Rahmen von Gefälligkeiten verursacht werden. Mein schöner Garten schreibt zudem: „Ist der Schaden nicht durch schuldhaftes Verhalten einer haushaltsfremden Person entstanden, springt je nach Schadensfall und Vertragsbedingungen oft auch die Hausratversicherung ein.“

Was tun bei Tropfen auf Nachbars Balkon?

Das Landgericht München I hat bereits entschieden, dass Balkonkästen am Geländer grundsätzlich erlaubt sind – genau wie das Gießen der Blumen (Az. 1 S 1836/13 WEG). Tropfen auf den darunterliegenden Balkon sind hinnehmbar, sollten aber bestenfalls vermieden werden (in § 14 WEG geregeltes Rücksichtnahmegebot). In dem Fall mit übereinander liegenden Balkonen entschied das Landgericht München I laut Mein schöner Garten, dass die Balkonblumen nicht gegossen werden dürfen, wenn sich Personen auf dem unteren Balkon befinden und durch das herabtropfende Wasser gestört werden könnten.

Mieter muss für Sicherheit sorgen: Blumenkästen und Mietrecht

Wer einen Mietbalkon sein Eigen nennt, darf auch Blumenkästen anbringen (AG München, Az. 271 C 23794/00). Allerdings ist Vorsicht geboten, um Gefahren wie herabstürzende Kästen oder tropfendes Wasser zu vermeiden. Der Mieter trägt die Verkehrssicherungspflicht und ist verantwortlich, falls Schäden entstehen. Ist die Anbringung von Kastenhalterungen im Mietvertrag untersagt, kann der Vermieter verlangen, dass die Kästen entfernt werden (AG Hannover, Az. 538 C 9949/00).

Und wie ist das bei Sonnenschirmen auf dem Balkon?

Sonnenschirme auf dem Balkon sind grundsätzlich erlaubt – solange sie nicht permanent verankert werden müssen, z.B. in Wand oder Boden. Einen Blick in den Mietvertrag sollte man am Anfang jedoch unbedingt werfen. (Symbolbild) © Jürgen Heinrich/Imago

Die Sehnsucht nach Schatten an heißen Tagen ist verständlich, zumindest, wenn man sich nicht gerade sonnen möchte (Achtung: hier könnte ein Bußgeld drohen). Laut Urteil des Landgerichts Hamburg ist das Aufstellen von Sonnenschirmen oder Pavillonzelten grundsätzlich erlaubt, sofern keine permanente Verankerung im Boden oder an der Wand notwendig ist (Az. 311 S 40/07). Beachten Sie jedoch Ihren Mietvertrag und die geltende Garten- oder Hausordnung, um etwaige Einschränkungen zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.