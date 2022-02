Bauzentrum Poing: Die einzigartigen Expertentouren und Beratungen sind zurück!

Die kostenlosen Touren und Beratungen im Bauzentrum Poing finden ab sofort immer donnerstags und freitags statt. © Messe München GmbH

Nach einer kurzen Winterpause geht es im Bauzentrum Poing weiter mit den beliebten Expertentouren und individuellen Beratungen.

Am Donnerstag, den 24. Februar können alle, die gerade ein Eigenheim bauen oder in der Planung dazu stecken, an einer individuellen Bauberatung oder Architekturberatung teilnehmen. Am Freitag, den 25. Februar geht es anschließend weiter mit den geführten Touren I und II zum Thema Smart Building. Eine perfekte Gelegenheit, sich über das Bauen und Wohnen der Zukunft zu informieren! Denn wer jetzt schon genau plant, kann in ein paar Jahren weit voraus sein.

Neu: Die kostenlosen Touren und Beratungen finden nicht mehr am Wochenende, sondern ab sofort immer donnerstags und freitags statt! Eine Anmeldung zu den Einzelberatungen ist für alle Interessierten weiterhin unter www.bauzentrum-poing.de erforderlich. Seit dem 21.01.2022 gilt die 3G-Regel für den Besuch des Bauzentrum Poing. Im Eingangsgebäude sowie in den Musterhäusern des Bauzentrum Poing gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht. Nach wie vor sind die Abstands- und Hygieneregeln strikt einzuhalten.

Noch nie waren die individuellen Beratungen so wichtig!

Jeder, der gerade einen Hausbau plant, ist mit tausend Fragen konfrontiert. Kleine und große Entscheidungen, die dabei tagtäglich zu treffen sind, können sich stark auf das zukünftige Zuhause auswirken. Das Bauzentrum Poing steht Interessierten genau dabei mit Expertenwissen zur Verfügung.

Wer sich vorab auf der Website des Bauzentrum Poing für einen Termin registriert, kann dort seine ganz persönlichen Fragen stellen. Am 24. Februar gibt es das erste Mal im neuen Jahr die Möglichkeit für eine individuelle Bauberatung. Von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr teilt der staatlich anerkannte Energieberater Helmut Mager in den Konferenzräumen des Technologiepavillons sein Fachwissen. Die Beratungen sind kostenlos, lediglich der Eintritt in die Musterhausausstellung muss bezahlt werden. Die 30-minütige Bauberatung umfasst dabei die Themen Energieeffizienz, Heizung, Solar, Haustechnik, Bauphysik, Baukörper, Dämmungen, Ziegelbauweise und Holzständerbauweise.

Wen Fragen zur Architektur des Eigenheims beschäftigen, kann ebenfalls am 24. Februar von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in den Konferenzräumen des Bauzentrum Poing Antworten dazu finden. Architekt und Energieberater Marcel Neberich steht für eine ausführliche Architekturberatung zur Verfügung. Dabei können individuelle Problematiken geklärt und Checklisten und Bedarfsanalysen erstellt werden. Eine einmalige Gelegenheit für jeden, der ein Einfamilienhaus plant, umbauen oder sanieren möchte.

Bauzentrum Poing © Messe München GmbH

Smart Building: gemeinsam mit dem Bauzentrum Poing in die Zukunft blicken!

Nach den individuellen Beratungen am Donnerstag, gibt es am Freitag, den 25. Februar entweder bei Tour I von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr oder bei Tour II von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr die Gelegenheit zu begleiteten Expertenführungen. Treffpunkt ist jeweils der Eingangsbereich des Technologiepavillons.

Dabei begleitet Fachmann Alois Zimmerer, staatlich anerkannter und unabhängiger Energieberater die Teilnehmer durch ausgewählte Musterhäuser zum Thema Smart Building. Auf der Tour erfahren Interessierte mehr über die vielen Facetten der Thematik. Häuser, die ihren Energieverbrauch selbstständig regulieren, die Türen und Tore selbstständig steuern, die per Smartphone überwacht werden können und in denen mit den Küchengeräten kommuniziert werden kann, können auf der Tour genau besichtigt werden. Der Experte gibt dabei hilfreiche Informationen, damit das Zuhause auch morgen noch technologisch auf der Höhe der Zeit ist und den größten Wohnkomfort bietet.

Die geführten Touren sind kostenlos. Auch hier muss lediglich der Eintritt in die Musterhausaustellung bezahlt werden. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Wer nach der Führung noch weitere Fragen hat, kann diese Alois Zimmerer im Anschluss von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr stellen

Im Bauzentrum Poing beraten Sie Experten zu den Themen „Smart Home“ und „Nachhaltiges Bauen“. © Messe München GmbH

Vorschau: Schon jetzt die nächsten Termine in den Kalender eintragen!

Im März geht es weiter im Bauzentrum Poing!

Neuer Monat, neue Beratungen! Auch im März gibt es im Bauzentrum Poing wieder die Gelegenheit, persönliche Fragen zu stellen. Am Donnerstag, den 17. März können sich Interessierte zur individuellen Bauberatung und Architekturberatung anmelden.

Am Freitag, den 18. März geht es weiter mit den geführten Touren I und II durch die Musterhäuser zum Thema „Nachhaltiges Bauen”. Die Teilnehmer erfahren alles Wissenswerte darüber, wie man sein Eigenheim sorgfältig nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten gestalten kann. Das eigene Zuhause kann, mit der nötigen Planung, Ressourcen optimal einsetzen und damit ein Stück gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Sowohl die Beratungen als auch die Touren sind kostenlos. Es ist nur der Eintritt in die Musterhausaustellung zu leisten. Für den Besuch gilt weiterhin die 3G-Regel!

Das Programm auf einen Blick:

Donnerstag, 17. März von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr: individuelle Bauberatung mit dem staatlich anerkannten und unabhängigem Energieberater Helmut Mager in den Konferenzräumen des Technologiepavillons.

individuelle Bauberatung mit dem staatlich anerkannten und unabhängigem Energieberater Helmut Mager in den Konferenzräumen des Technologiepavillons. Donnerstag, 17. März von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Architekturberatung mit dem Architekten und Energieberater Marcel Neberich in den Konferenzräumen des Technologiepavillons.

Architekturberatung mit dem Architekten und Energieberater Marcel Neberich in den Konferenzräumen des Technologiepavillons. Freitag, 18. März von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr (Tour I) oder von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr (Tour II): Geführte Tour „Nachhaltiges Bauen” mit dem staatlich anerkannten Energieberater Alois Zimmerer. Treffpunkt im Eingangsbereich des Technologiepavillons. Im Anschluss können von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr Besucherfragen gestellt werden.

Tipp: Auch unter der Woche. Häuser zum Anschauen, Anfassen und Erleben

Im Bauzentrum Poing können die Besucher ihr zukünftiges Eigenheim live erleben. Rund 60 Musterhäuser warten auf interessierte Gäste und stehen bereit. Zum Anschauen, Anfassen und Erleben.

Die Bandbreite und Vielfalt der Häuser im Bauzentrum Poing ist beeindruckend. Sämtliche architektonischen Stilrichtungen, Wohnformen und individuellen Mehrgenerationenhäuser können vor Ort erkundet werden.

Das Angebot reicht vom geräumigen Einfamilienhaus mit traditionellem Satteldach bis zu extravagantem Designerhaus in Bauhaus-Architektur. Doch schon lange gehen die Hausinnovationen über das „typische“ Einfamilienhaus hinaus: Aufstockungen und Anbauten sind durch die industrielle Vorfertigung der Holzfertighäuser schnell realisierbar. So können sich die Besucher zwischen allen Größen, Varianten und Preisklassen entscheiden, ob modulares Bauen oder Plusenergie-Haus.

Die tagesaktuellen Öffnungszeiten findet man unter www.bauzentrum-poing.de.

Geöffnet ist das Bauzentrum Poing dienstags bis sonntags von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Montag ist Ruhetag. Der Ausstellungskatalog mit Fotos der Häuser ist kostenlos an der Kasse erhältlich.

Über das Bauzentrum Poing der Messe München

Das Bauzentrum Poing der Messe München bietet eine Kombination aus Musterhausausstellung und regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen. Jährlich nutzen rund 75.000 Besucher das Informationsangebot der von der Ausstellung Eigenheim & Garten betriebenen Musterhausausstellung. Es ist mit rund 60 komplett eingerichteten Musterhäusern Bayerns größte Eigenheimausstellung und zeigt die ganze Bandbreite architektonischer Stilrichtungen vom modern interpretierten Landhaus über kubische Bauhaus-Architektur bis hin zum Mehrgenerationenhaus.

Rund 50 Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren innovativen Hausbau unter energetischen und ökologischen Aspekten. Viele der Musterhäuser erfüllen die förderfähigen KfW-Effizienzklassen 40 und 55, einige davon sind sogar Energie-Plus-Häuser. Das Bauzentrum Poing hat sich mit innovativen Technologien einen überregionalen Ruf als Zentrum für Veranstaltungen rund ums Bauen, Modernisieren und Wohnen geschaffen. Services für Besucher: Sonntagsvorträge, Kostenlose Einzelberatung, Pfad der innovativen Ideen – geführte Touren, individuelle Touren und Newsletter.

