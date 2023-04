Zukunft Wohnen und Energieeffizienz – Top-Infos für Bauherren

Teilen

Wer sein Eigenheim plant, sieht sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. © Bauzentrum Poing

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen die größte Investition in die Zukunft und will gut geplant sein. Hierzu gibt es kostenlose Beratungen und Touren im Bauzentrum Poing.

Energie- und Baukosten sparen, Umwelt schonen, Fördergelder sichern und größtmöglichen Wohnkomfort schaffen – wie bekommt man all das unter einen Hut? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Bauinteressierte bei den kostenlosen Beratungen und geführten Expertentouren im Bauzentrum Poing. Am 12. Mai steht in Bayerns größter Musterhausausstellung das Thema „Zukunft Wohnen“ auf dem Programm. Am 2. Juni geht es um „Energieeffizienz“.

Wer sein Eigenheim plant, sieht sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Es gilt, das Zuhause so komfortabel, zweckmäßig und variabel wie möglich zu gestalten. Wie können Räume flexibel genutzt werden, wenn der Arbeitsplatz mehr und mehr zum Home-Office wird, die eigenen Kinder irgendwann ausziehen oder die Großeltern einziehen, weil sie nicht mehr alleine wohnen können? Wie können digitale Smart Home-Angebote helfen, Komfort und Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken? Und nicht zuletzt, wie kann möglichst nachhaltig gebaut werden – alleine schon, um die dafür vorgesehenen Fördergelder beanspruchen zu können?

Digitale Smart Home-Angebote können helfen, Komfort und Sicherheit zu erhöhen. © Bauzentrum Poing

Der Klimawandel, hohe Energiepreise und neue Vorschriften im Hinblick auf die Gebäudeheizung („Wärmewende“) zeigen, wie wichtig ein energieeffizientes Zuhause ist. Denn betrachtet man die gesamte Lebensdauer eines Eigenheims, wird schnell klar, dass jede noch so kleine Energiesparmaßnahme den Geldbeutel über die Jahre hinweg schont. Wichtig für eine Top-Energiebilanz sind eine hochgedämmte, dichte Gebäudehülle, eine innovative Heiztechnik, wohngesunde Baumaterialien und ein dem Standort angepasstes Architektur-Konzept.

Im Bauzentrum Poing, Bayerns größter Musterhausausstellung, können Besucherinnern und Besucher schon heute die Gebäude der Zukunft betreten und hautnah erleben. In vielen der rund 60 Musterhäuser kann man sich die Vorteile der Smart Home-Technik, der energieeffizienten Lösungen sowie des nachhaltigen und modularen Bauens erklären lassen. Moderne Heizungssysteme, automatische Lüftungssteuerung, intelligente Beschattung, der Einsatz von Holz als Baustoff oder die Dämmung mit nachhaltigen Materialien sind hierbei nur einige Beispiele. Alle Anbieter sind in der Lage, die Anforderungen für ein „klimafreundliches“ Haus zu erfüllen – Voraussetzung für eine Förderung durch die KfW-Bank.

Expertentouren „Zukunft Wohnen“ und „Energieeffizienz“

Energieeffizienz spielt beim Hausbau der Zukunft eine immer wichtigere Rolle. © Messe München GmbH

Wer es ganz genau wissen möchte, der schließt sich im Bauzentrum Poing den Expertentouren an. Zum Thema „Zukunft Wohnen“ berichtet Elisa Rieeg am 12. Mai direkt vor Ort. Die Architektin, Innenarchitektin und Energieberaterin führt Interessierte von 14:30 bis 16:00 Uhr durch einige Häuser der Ausstellung und erläutert dort, wie das Eigenheim nach individuellen Wünschen zukunftssicher geplant werden kann. Im Anschluss steht die Expertin für Besucherfragen zur Verfügung.

Am 2. Juni steht dann das Thema Energieeffizienz mit Helmut Mager auf dem Programm. Der staatlich anerkannte und unabhängige Energieberater geht mit interessierten Besucherinnen und Besuchern von 14:30 bis 16:00 Uhr auf Tour durch das Bauzentrum. Auch er steht im Anschluss im Rahmen von Einzelberatungen für weitere Fragen zur Verfügung.

Eine Voranmeldung zu den Touren ist nicht erforderlich, die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort nach Verfügbarkeit. Alle Beratungen und Touren im Bauzentrum Poing sind kostenfrei, lediglich der normale Eintritt ist zu entrichten.

Häuser zum Anschauen, Anfassen und Erleben

Außerhalb dieser informativen Veranstaltungen können Besucherinnen und Besucher im Bauzentrum Poing ihr zukünftiges Eigenheim natürlich auch unter der Woche live erleben. Rund 60 Musterhäuser warten auf interessierte Gäste zum Anschauen, Anfassen und Erleben. Die Vielfalt der Häuser ist beeindruckend. Sämtliche architektonische Stilrichtungen und Wohnformen können vor Ort erkundet werden. Das Angebot reicht vom geräumigen Einfamilienhaus mit traditionellem Satteldach bis zum extravaganten Designerhaus in Bauhaus-Architektur. Doch schon lange gehen die Hausinnovationen über das „typische“ Einfamilienhaus hinaus: Aufstockungen und Anbauten sind durch die industrielle Vorfertigung der Holzfertighäuser schnell realisierbar. So können sich Besucher zwischen allen Größen, Varianten und Preisklassen entscheiden.

Öffnungszeiten Die tagesaktuellen Öffnungszeiten finden sich unter www.bauzentrum-poing.de. Geöffnet ist das Bauzentrum Poing dienstags bis sonntags von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Der Ausstellungskatalog mit Fotos der Häuser ist kostenlos an der Kasse erhältlich.

Über das Bauzentrum Poing

Das Bauzentrum Poing, ein Gemeinschaftsprojekt der Messe München und der Ausstellungsgesellschaft Eigenheim & Garten, bietet eine Kombination aus Musterhausausstellung und regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen. Jährlich nutzen rund 75.000 Besucher das Informationsangebot der von der Ausstellung Eigenheim & Garten betriebenen Musterhausausstellung. Es ist mit rund 60 komplett eingerichteten Musterhäusern Bayerns größte Eigenheimausstellung und zeigt die ganze Bandbreite architektonischer Stilrichtungen vom modern interpretierten Landhaus über kubische Bauhaus-Architektur bis hin zum Mehrgenerationenhaus.

Rund 50 Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren innovativen Hausbau unter energetischen und ökologischen Aspekten. Viele der Musterhäuser erfüllen die förderfähigen KfW-Effizienzklassen 40 und 55, einige davon sind sogar Energie-Plus-Häuser, die rechnerisch mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Das Bauzentrum Poing hat sich mit innovativen Technologien einen überregionalen Ruf als Zentrum für Veranstaltungen rund ums Bauen, Modernisieren und Wohnen geschaffen. Services für Besucher: Sonntagsvorträge, kostenlose Einzelberatung, Pfad der innovativen Ideen – geführte Touren, individuelle Touren und Newsletter.

Zum Bauzentrum Poing