Mit diesen Hausmitteln sagen Sie Kakerlaken den Kampf an

Von: Franziska Kaindl

Haben es sich Kakerlaken erst gemütlich gemacht, sind sie nur noch schwer loszuwerden. Allerdings gibt es Hausmittel, mit denen Sie die Schädlinge bekämpfen können.

Eine Kakerlaken-Invasion im Haus? Bei so etwas bekommen wohl viele Menschen ein sehr mulmiges Gefühl im Bauch. Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen und die Kakerlaken schnellstmöglich wieder loszuwerden, können Sie viel tun. Denn viele einfache Hausmittel helfen Ihnen dabei, die Küchenschaben zu bekämpfen.

Sie können Kakerlaken in Ihrem Haus mit Lorbeer oder Katzenminze vertreiben, oder sie mit Natron oder Borax abtöten. © Oliver Willikonsky/Imago

Wo tummeln sich Kakerlaken besonders gerne?

Manchmal sieht man sie über den Küchenboden huschen – doch aus welchem Versteck kommt die Küchenschabe gerade gekrochen? Und gibt es da vielleicht sogar noch mehr? Meistens kommen die Tierchen über Risse und Spalten ins Haus – oder auch einfach durch Türen und Fenster. Falls Sie nicht genau wissen, wo der Kern des Problems ist, finden Sie hier eine kleine Liste von Orten im Haus, wo sich oft Kakerlaken verstecken:

in Abwasserrohren in Bad und Küche, Klimaanlagen oder Heizungsleitungen

hinter Haushaltsgeräten wie Backofen oder Kühlschrank

unter Bodenbelag

in Schubladen für Kleidung, Schreibutensilien etc.

in Materialien oder Möbeln aus Holz

Sobald Sie das Schlupfloch der Küchenschaben ausfindig gemacht haben, können Sie zur Bekämpfung der ungebetenen Gäste übergehen. Beachten Sie allerdings, dass sich die Tipps auf kleinere Befälle beziehen und Sie bei einer größeren Population einen Kammerjäger rufen sollten.

Die Bekämpfung von Kakerlaken mit Hausmitteln ist nur bei einem geringen Befall ratsam. Haben Sie viele Kakerlaken im Haus, sollten Sie umgehend einen Kammerjäger rufen. © AndreyPopov/Imago

Diese Hausmittel sagen Kakerlaken den Kampf an

Lorbeer : Wenn Kakerlaken eines nicht ausstehen können – außer Licht – dann ist es der Geruch von Lorbeer. Verteilen Sie deshalb einfach ein paar Blätter der Pflanze an der Stelle, wo es sich die Schaben gemütlich gemacht haben. Die Insekten werden sich schnell von dannen machen. Allerdings ist dies keine Garantie dafür, dass sie es sich nicht einfach an einem anderen Ort gemütlich machen.

: Wenn Kakerlaken eines nicht ausstehen können – außer Licht – dann ist es der Geruch von Lorbeer. Verteilen Sie deshalb einfach ein paar Blätter der Pflanze an der Stelle, wo es sich die Schaben gemütlich gemacht haben. Die Insekten werden sich schnell von dannen machen. Allerdings ist dies keine Garantie dafür, dass sie es sich nicht einfach an einem anderen Ort gemütlich machen. Katzenminze : Diese Pflanze wirkt im Prinzip genauso wie Lorbeer. Verteilen Sie sie einfach dort, wo Sie die Kakerlaken vermuten – oder gleich im ganzen Haus.

: Diese Pflanze wirkt im Prinzip genauso wie Lorbeer. Verteilen Sie sie einfach dort, wo Sie die Kakerlaken vermuten – oder gleich im ganzen Haus. Essig und Pfeffer : In Kombination können Sie damit den Kakerlaken wirklich das Leben schwer machen. Denn Essig gilt als Barriere für Küchenschaben. Streuen Sie noch etwas Pfeffer darauf, haben sie kaum mehr eine Chance, ihn zu überwinden. Wenn Sie also das Versteck der Insekten ausfindig gemacht haben, verteilen Sie einfach Essig und Pfeffer darum – soweit Ihr Boden Essig verträgt – und sie werden es schwer haben, an ihre Nahrungsquellen im Haus zu gelangen.

: In Kombination können Sie damit den Kakerlaken wirklich das Leben schwer machen. Denn Essig gilt als Barriere für Küchenschaben. Streuen Sie noch etwas Pfeffer darauf, haben sie kaum mehr eine Chance, ihn zu überwinden. Wenn Sie also das Versteck der Insekten ausfindig gemacht haben, verteilen Sie einfach Essig und Pfeffer darum – soweit Ihr Boden Essig verträgt – und sie werden es schwer haben, an ihre Nahrungsquellen im Haus zu gelangen. Natron und Zucker : Mischen Sie die beiden Mittel zu gleichen Teilen und verstreuen Sie sie im Haus. Die Kakerlaken werden von dem Zucker angelockt und kosten von ihm – das Natron jedoch produziert Gase, die die Schädlinge abtöten.

: Mischen Sie die beiden Mittel zu gleichen Teilen und verstreuen Sie sie im Haus. Die Kakerlaken werden von dem Zucker angelockt und kosten von ihm – das Natron jedoch produziert Gase, die die Schädlinge abtöten. Borax wird im Haushalt für Seife oder Wasserenthärter verwendet. Doch auch gegen Kakerlaken zeigt es seine Wirkung. Sobald sie damit in Berührung kommen, wird ihnen das Wasser entzogen und sie verenden.

So beugen Sie einem Kakerlakenbefall vor

Damit Kakerlaken gar nicht erst die Chance haben, sich bei Ihnen Zuhause breit zu machen oder sich wohlzufühlen, können Sie vorbeugend einiges leisten. Dazu gehört, dass Sie

Spalten und Risse im Haus oder an Fenster und Türen abdecken.

im Haus oder an Fenster und Türen abdecken. Regelmäßig unter Möbeln und Teppichen saugen.

saugen. Keinen Abfall oder ungewaschenes Geschirr herumstehen lassen.

herumstehen lassen. Regale und Schubladen reinigen.

Küche und Bad regelmäßig lüften, da sich Kakerlaken bei hoher Luftfeuchtigkeit wohlfühlen.

Darum sollten Sie unbedingt gegen Kakerlaken vorgehen

Die Schädlinge sind bekannt dafür, Krankheiten wie Salmonellen, Tuberkulose, Typhus, Magen-Darm-Grippe oder Hepatitis zu übertragen. Aber auch andere Hinterlassenschaften dieser Insekten sind ungesund für den Menschen: So können Kot, Speichel und Hautreste Allergien, Asthma oder Ekzeme auslösen. Hinzu kommt, dass Experten bei einer gesichteten Küchenschabe davon ausgehen, dass sich mindestens 200 mehr im Haus befinden! Um der Vermehrung Einhalt zu gebieten, sollten Sie also in jedem Fall schnell handeln.