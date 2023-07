Bienen brauchen auch im Herbst ungefüllte Blüten

Gerade Löwenzahn ist für Bienen besonders wertvoll: Er blüht bis in den Oktober hinein. © Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Gerade ist das Buffet voll, aber bald finden Bienen viel weniger Blüten in unseren Gärten. Und damit weniger Nahrung. Mit diesen Pflanzen können Sie die Tiere bis weit in den Herbst hinein versorgen.

Berlin - Nicht jede Blume ist etwas für Bienen. Denn einige bieten gar keine Pollen als Nahrung an. Andere wiederum haben welche, verstecken sie aber hinter dichten Blütenblättern, durch die Bienen nicht kriechen können. Außerdem sind laut dem Bundesverband Einzelhandelsgärtner (BVE) bei gefüllten Blüten die nektarproduzierenden Organe oft zurückgebildet.

Staubgefäße müssen freiliegen

Daher raten die Experten zu Pflanzen mit ungefüllten Blüten in Kästen auf Balkon und Terrasse sowie in Gartenbeeten. Erkennen kann man sie leicht: Ungefüllte Blüten sind nicht dicht geschlossen, sondern die Staubgefäße in der Mitte liegen frei und sind entsprechend sichtbar.

Zu den wenig bienenfreundlichen gefüllten Blüten zählen etwa gefüllte Pfingstrosen sowie Bauern-Hortensien, deren große farbige Bälle nur Scheinblüten sind und die eigentlichen Blüten abschirmen. Steril sind die meisten Forsythien.

An den Herbst denken

Wild- und Honigbienen brauchen darüber hinaus Blüten, die nicht nur vom Frühjahr bis zum Hochsommer blühen. Gerade zu den Randzeiten, wenn die Blütenfülle insgesamt abnimmt, sollten Gartenbesitzer noch ein paar Pflanzen im Beet anbieten, die spät auch noch Knospen öffnen.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt diese bienenfreundlichen Pflanzen mit herbstlicher Blüte: dpa

Aster: August bis November

Besenheide: August bis Oktober

Dahlie: Juli bis Oktober

Gänseblümchen: März bis Oktober

Kapuzinerkresse: Juli bis Oktober

Kronbart: August bis Oktober

Löwenzahn: Mai bis Oktober

Natternkopf: Mai bis Oktober

Patagonisches Eisenkraut: Juli bis Oktober

Rosen, ungefüllt: Mai bis Oktober

Rudbeckie: Juli bis Oktober

Sonnenbraut: Juli bis Oktober

Thymian: Mai bis Oktober

Virginiamalve: August bis Oktober