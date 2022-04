Kälte bremst die Bienen: Die Bestäubung verzögert sich

Von: Ines Alms

Die Obstbäume blühen, aber sie bekommen keinen Besuch von den Bienen. Denen ist es noch zu kalt. Hummeln und Wildbienen übernehmen die Rolle als Bestäuber.

Montabaur – Bienen mögen es gerne etwas wärmer, bevor sie ihre Flügel ausstrecken und sich auf die Suche nach Pollen und Nektar machen. Erst ab einer Temperatur von zwölf Grad starten sie in die Lüfte. Nach einer Meldung des Südwestrundfunks („SWR“) hat ein milder Frühling Aprikosen-, Zwetschgen- oder Apfelbäume zum Blühen gebracht, aber ein Kälteeinbruch hindert die Bienen mancherorts daran, die Blüten zu bestäuben. Hummeln und Wildbienen hingegen sind viel unempfindlicher, wie 24garten.de weiß.

Den Bienen ist es zu kalt: Auf die Bestäubung und den Honig müssen wir noch warten

Eine Biene auf einer Kirschblüte. (Symbolbild) © Andreas Haas/Imago

Insekten wie Bienen* übernehmen wichtige Aufgaben im Naturkreislauf: Auf der Suche nach Pollen und Nektar, der Nahrungsquelle für Honigbienen und ihre Brut, bestäuben sie die Blüten zahlreicher Obstbäume. Dabei fliegen sie in einem Radius von bis zu fünf Kilometern. Die Bestäubung hat folgenden Zweck:

Nur dank der Bestäubung können wir im Sommer und Herbst Früchte wie Kirschen, Äpfel oder Zwetschgen ernten.

Auch die Honigernte verzögert sich, wenn Bienen in einen Flugstreik treten.

Ohne Samen und Früchte haben viele Vögel und Käfer zudem keine Nahrung.

Scheint die Sonne auf den Bienenstock und erwärmt diesen, ist dies für die fleißigen Tiere ein Signal zum Ausschwärmen. Wird es ihnen zu kalt, ziehen sie sich wieder in den molligen Stock zurück, in dem die Temperatur bei etwa 20 bis 25 Grad liegt. Die Bienenkönigin sitzt in der Mitte des Bienenstocks, wo es am wärmsten ist. Wird es den Bienen am Rand des Bienenstocks zu kalt, tauschen sie den Platz mit ihren Artgenossen weiter innen.

Neue Lebensräume für Hummeln und Wildbienen

Auch wenn Blütenduft und -farben normalerweise Honigbienen anlocken, verweigern sie den Flug, wenn es ihnen zu kalt ist. Umso wichtiger ist es, andere Blütenbestäuber wie Wildbienen, zu denen übrigens auch die Hummeln gehören, zu unterstützen. Dann können diese die Arbeit der Honigbienen übernehmen. Obstbauern fördern die kleinen Helfer, indem sie beispielsweise Kästen mit Hummeln beziehungsweise Wildbienen auf ihren Plantagen aufstellen, aus denen die Tiere dann ausschwärmen. Auch wenn Hummeln gegen die Kälte besser gewappnet sind, können sie vom Winter geschwächt sein. Hier helfen Sie den Königinnen, wenn Sie der Hummel Zuckerwasser füttern.