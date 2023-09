So behandeln Sie den Biss einer Kriebelmücke, damit er nicht gefährlich wird

Von: Ulrike Hanninger

Der Biss der Kriebelmücke ist sehr schmerzhaft, in der Regel aber nicht weiter gefährlich. Vorausgesetzt, man behandelt ihn richtig und achtet auf die Symptome.

Je heißer, umso mehr gibt es von den blutsaugenden Insekten: Die Kriebelmücke kann einem die Sommermonate ganz schön verderben. Geräuschlos und ohne warnendes Summen schleicht sie sich hinterrücks an, um zuzubeißen. Wie man den Biss erkennt, behandelt, und ob er wirklich gefährlich ist oder nicht, verrät der folgende Überblick.

Wie sieht eine Kriebelmücke aus?

Weibliche Kriebelmücken verursachen schmerzhafte Bisse – nicht weiter verwunderlich, wenn man sich ihre Mundwerkzeuge aus der Nähe ansieht. © blickwinkel/Imago

In Deutschland gibt es etwa 50 verschiedene Arten von Kriebelmücken, mit wissenschaftlichem Namen Simuliidae. Sie sind zwischen zwei und sechs Millimeter groß und von schwarzer Farbe, wie spektrum.de informiert. Ihr Biss ist sehr unangenehm, noch schlimmer als der von Grasmilben im Rasen.

Generell ernähren sich Kriebelmücken von Pflanzensäften. Wer Mensch und Tier das Leben schwer macht, sind die Weibchen, die zur Fortpflanzung Blut benötigen. Und das holen sie sich überwiegend von Säugetieren. Sie verfügen über kräftige Mundwerkzeuge (Mandibeln), mit denen sie die Haut ihrer Opfer anritzen.

Vorkommen und Verbreitung der Kriebelmücke

Am häufigsten treten Kriebelmücken in ländlichen Gegenden auf. Man trifft sie eigentlich nur draußen an, Innenräume meiden sie glücklicherweise. Sie bevorzugen die Nähe von schnell fließenden Gewässern wie Flüssen, da ihre Larven diese Umgebung als Lebensraum benötigten, wie die Apotheken Umschau erklärt.

Das Blut zur Eiproduktion holen sich die weiblichen Kriebelmücken überwiegend von Weidevieh wie Kühen und Pferden. Pferdemist ist übrigens ein wertvoller Dünger für den Garten. Reiter und Landwirte können ein Lied davon singen. Auch sie sind vor dem Insekt nicht sicher und werden häufig gebissen.

Woran erkennt man den Biss?

Wie die Apotheken Umschau weiter ausführt, zählen Kriebelmücken – wie Bremsen, vor denen man sich ebenfalls schützen sollte – zu den sogenannten Poolsaugern. Das bedeutet, dass sie eine Wunde in die Haut ihres Opfers ritzen, warten, bis sich diese mit Blut füllt, und es dann aufsaugen.

Weil die Insekten dabei ein besonderes Speichelsekret absondern, das die Blutgerinnung unterbindet und die Stelle betäubt, spürt man zunächst nichts davon. Im ersten Moment ist von dem Biss auch nur ein kleiner, blutiger Punkt sichtbar. Lässt die Betäubung nach, beginnt der Biss zu jucken und zu schmerzen, und das zum Teil sehr stark. Dazu gesellen sich in der Regel schnell eine Rötung sowie eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Schwellung.

Ist der Biss einer Kriebelmücke gefährlich?

Gefährlich ist der Biss einer Kriebelmücke per se nicht. Bayern 1 zufolge, übertragen die Insekten in unseren Breiten auch keine Krankheiten. Manche Menschen reagieren jedoch auf das injizierte Sekret allergisch – teilweise so stark, dass sie ärztlich behandelt werden müssen. Je nach Kriebelmücken-Art ist der Speichel auch tatsächlich giftig und kann zu schmerzhaften Blutergüssen führen. Das ist zum Beispiel bei der Golumbacer (Kolumbatscher) Mücke der Fall, wie Spektrum der Wissenschaft warnt. Da der Biss stark juckt, kratzen sich Betroffene häufig stark. Hier besteht zusätzlich das Risiko einer Blutvergiftung.

Wie behandelt man einen Biss?

Die wichtigste Regel nach dem Biss einer Kriebelmücke ist also tatsächlich: nicht kratzen. Dabei können Bakterien in die Wunde eindringen, sodass sie sich entzünden und zu einer Blutvergiftung auswachsen kann. Eine Blutvergiftung erkennt man an einer Rötung und starken Schwellung, wobei sich die Stelle heiß anfühlt und pocht. Eindeutig zu erkennen ist sie, wenn eine rote Linie von dem Biss wegläuft. Allgemeines Unwohlsein, Schüttelfrost und Fieber sind weitere Symptome. Spätestens dann heißt es, schnellstmöglich den Arzt aufzusuchen, wie Bayern 1 erläutert.

So unangenehm und schmerzhaft der Biss auch sein mag, im Normalfall heilt er mit der richtigen Behandlung von alleine wieder ab. Die Apotheken Umschau rät, die Stelle zu desinfizieren und zu kühlen. Bei Bedarf könne man zusätzlich ein Antihistamin-Gel gegen den Juckreiz oder abschwellende Salbe aus der Apotheke auftragen. Fühlt sich der Biss am nächsten Tag heiß an und ist stark geschwollen, solle man vorsichtshalber ebenfalls einen Arzt aufsuchen.