Hübsche Lösung gegen Unkraut im Garten: Blühende Bodendecker

Von: Ines Alms

Wer sagt, dass Bodendecker immergrün sein müssen? Manche Sorten sind attraktive, ausdauernde Blüher. Und das Beste: eine perfekte pflegeleichte Maßnahme gegen Unkraut.

Da Bodendecker oft immergrün sind und meist anspruchslos als Unterpflanzung von Sträuchern oder Bäumen vor sich hinwachsen, bekommen sie von manchen das Prädikat „langweilig“. Doch im Garten leisten Bodendecker an sich wertvolle und hilfreiche Dienste wie als Schattenspender für das Wurzelwerk oder als pflegeleichte Alternative zum Rasen – wem das noch nicht genug gute Gründe sind, der findet vielleicht an eine der dauerblühenden Sorten Gefallen, die zudem noch Unkraut fernhalten.

Acht Bodendecker, die attraktiv und ausdauernd blühen

An einem sonnigen Plätzchen bildet die Grasnelke von Mai bis September einen dichten Blütenflor. © Liedle/Imago

Viel Licht bekommen Bodendeckern in der Nähe von Büschen meist nicht – mit ein Grund, warum sie meist einen dichten, eher gedrungenen Wuchs zeigen, um sich trotz des Mangels ihren Lebensraum zu erschließen. Damit schützen sie den Boden vor Austrocknung und bieten Insekten und Kleintieren Lebensräume. Zugleich bekommt vor allem zartes Unkraut keine Chancen, in dem schattigen Pflanzenteppich mit hoher Wurzelkonkurrenz Fuß zu fassen. Selbst wenn Giersch, Löwenzahn & Co. keimen würden, würden sie schnell verkümmern.

Besonders hübsch und lange blühen folgende acht Arten:

Blauer Bubikopf (Isotoma)

Sonnenröschen

Bodendeckerrosen

Gemeines Seifenkraut

Grasnelke

Sand-Thymian

Mittagsblume

Blutroter Storchschnabel

Die beste Pflanzzeit um Unkraut vorzubeugen

Auch wenn die Pflanzung eines Bodendeckers fast die ganze Gartensaison über möglich ist, eignen sich der Spätsommer oder Herbst am besten, da sie vor dem Winter noch Zeit zum Anwurzeln haben und im Frühjahr dem sprießenden Unkraut weit voraus sind. Bevor man sie pflanzt, sollte man jedoch unerwünschte Wildkräuter wie Giersch oder Ackerschachtelhalm gründlich aus dem Boden entfernen.

Natürlich lassen sich mehrere Sorten der Bodendecker gut kombinieren, solange sie die gleichen Ansprüche an den Standort haben und sich im Wachstum nicht zu sehr Konkurrenz machen.