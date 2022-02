Blumenkasten bepflanzen im Frühling – diese Pflanzen sind besonders schön

Von: Janine Napirca

Lassen Sie sich bei der Wahl der Pflanzen für Ihren Blumenkasten inspirieren. © Daniel Ingold/Imago

Freuen Sie sich auch schon auf den Frühling und möchten mit dem Bepflanzen des Blumenkastens beginnen? Dann sollten Sie diese Tipps beachten.

Mit dem nahenden Frühlingsbeginn machen sich einige Hobbygärtnerinnen und -gärtner unter anderem Gedanken darüber, wie abwechslungsreich und farbenfroh sie ihre Blumenkästen auf dem Balkon oder in den Fenstern gestalten möchten. Lesen Sie hier, welche Pflanzen sich am besten für das Bepflanzen eines Blumenkastens eignen und welche wertvollen Tipps Sie außerdem beachten sollten.

Ab wann soll man einen Blumenkasten bepflanzen?

Wenn Sie den Frühlingsanfang gar nicht mehr abwarten können, können Sie bereits im Februar mit der Bepflanzung des Blumenkastens beginnen. Allerdings gibt es nur wenige, frühblühende Blumen, die dafür geeignet sind, wie zum Beispiel Traubenhyazinthe, Lenzrose und Winterling. Bevor Sie die in den Blumenkasten eingepflanzten Jungpflanzen auf den Balkon oder das Fensterbrett stellen, sollten Sie sie allerdings erst einmal an die Außentemperaturen gewöhnen. Denn die Blumen sind beheizte Gewächshäuser gewohnt. Es empfiehlt sich daher, den bepflanzten Blumenkasten zunächst in einem nicht beheizten Raum, wie zum Beispiel im Keller oder Wintergarten, aufzubewahren und die Blumen erst an einem sonnigeren Frühlingstag ins Freie zu bringen.

So kreativ können Sie sich bei der Wahl der Pflanzen im Blumenkasten ausleben

Ab März können Sie mit einigen Pflanzen etwas Farbe auf Ihren Balkon oder in Ihre Fenster bringen. Zum Beispiel mit Blaukissen, Schleifenblume, Gold-Wolfsmilch und Kuhschelle. Kombinieren Sie in Ihrem Blumenkasten an einem sonnigen Standort beispielsweise mediterrane Stauden mit Zwerg-Prachtspiere, Gold Funkie und vorgezogenen Narzissen. Auch Bergenie, Storchschnabel und Elfenblume machen optisch in Ihrem Blumenkasten eine gute Figur. Zwerg-Segge, gelbe Primeln und Ranunkeln sind ein echter Eyecatcher in jedem Blumenarrangement. Auch die Zwerg-Pfingst-Nelke, Stein-Thymian und Veilchen vertragen sich gut. Ebenso wie Polster-Phlox, Bellis- und Sonnenröschen und Gänsekresse.

An schattigen Plätzen können Sie Ihre Blumenkästen mit schwarzem Schlangenbart, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und Krötenlilie bepflanzen. Auch Kronen-Anemonen, Rittersporn und die Blaue Schönaster benötigen eher weniger Sonnenlicht.

Diese Kräuter können Sie in Ihrem Blumenkasten kultivieren

Ab Anfang April können Sie Ihren Blumenkasten mit mediterranen Kräutern wie Lavendel, Minze oder Melisse bepflanzen. Die Kräuter gelten als weniger frostempfindlich und überstehen daher auch weniger sonniges Aprilwetter. Auch mit Muskat-Garbe, Frauenmantel, Bergminze, Schwertlilie und Purpur-Witwenblume, sowie Duftnessel, Purpur-Schnittlauch, Eberraute, Federgras und frostfeste Stauden können Sie Ihren Blumenkasten schmücken.

Schon im Frühling können diese Pflanzen für den Herbst im Blumenkasten angepflanzt werden

Bereits im April können Sie Herbstblumen im Blumenkasten anpflanzen. Dazu zählt beispielsweise die Schokoladenblume. Sie ist allerdings nicht winterhart und muss daher an einem kühlen Ort gelagert werden. Aber auch Nerinen können im Frühling für den Herbst kultiviert werden und an einem warmen Ort überwintern. Die mehrjährige Montbretie hingegen kann mit Laub bedeckt draußen überwintern. Die Knollen der Mirabilis Jalapa werden ausgegraben und frostfrei überwintert.

So schaffen Sie die optimalen Bedingungen für Ihre Pflanzen im Blumenkasten

Optimale Größe des Blumenkastens : 30 Zentimeter breit, 25 Zentimeter hoch.

: 30 Zentimeter breit, 25 Zentimeter hoch. Farbe und Material des perfekten Blumenkastens : hell, Kunststoff, optional können Sie den Kunststoff-Blumenkasten mit einem Holzkasten verkleiden.

: hell, Kunststoff, optional können Sie den Kunststoff-Blumenkasten mit einem Holzkasten verkleiden. Erde : frische Blumenerde, auf die jeweilige Pflanze angepasst.

: frische Blumenerde, auf die jeweilige Pflanze angepasst. Drainage : Vergrößern Sie gegebenenfalls die Löcher des Blumenkastens und legen Sie eine Drainagenschicht aus Tonscherben oder Kies, um Staunässe und Fäulnis vorzubeugen.

: Vergrößern Sie gegebenenfalls die Löcher des Blumenkastens und legen Sie eine Drainagenschicht aus Tonscherben oder Kies, um Staunässe und Fäulnis vorzubeugen. Abstand zwischen den Pflanzen im Blumenkasten: mindestens 5 Zentimeter.

