Selbst gemachte Kräuteröle und eingelegtes Gemüse in Öl schnell verzehren

Von: Ines Alms

Bei selbst gemachtem Kräuter- oder Knoblauchöl ist Vorsicht angebracht. © Westend61/Imago

Wer Kräuter und Gemüse selbst in Öl einlegt, sollte aufpassen, da sich ein Gift bilden kann. Darum sollte man ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Da man im Sommer oft nicht weiß, wohin mit all dem Gemüse, wird es oft auf Vorrat angelegt. Dies gilt auch für die üppig wachsenden Kräuter. Dies geschieht oftmals auch durch Einmachen oder Einlegen in Wasser oder Essig-Sud. Dies ist auch kein Problem. Nur wenn man als Basis-Flüssigkeit Öl verwendet, kann es gefährlich werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich beim Einlegen von Kräutern und Gemüse in Öl Giftstoffe bilden, ist zwar gering, aber gegeben.

Das Bakterium Clostridium Botulinum bildet sich ohne Sauerstoff und kann beim Menschen den Botulismus auslösen, eine Lebensmittelvergiftung, die von Übelkeit bis zur Atemlähmung führen kann – und zwar sehr schnell. Bekannt wurde es auch durch nach außen gewölbte Dosen, die man im Regal stehen lassen sollte. Die Lebensmittelhersteller haben das Problem mittlerweile gut im Griff. Was es aber mit der hausgemachten Einlegemethode so gefährlich macht, weiß 24garten.de.