Brombeeren anbauen: Fehlt Dünger, drohen kleine Früchte

Das richtige Düngen ist bei Brombeeren entscheidend. (Symbolbild) © H.-R. Mueller/Imago

Ob in Desserts oder zum Naschen: Neben Erdbeeren und Himbeeren sind Brombeeren im Sommer unabdinglich. Ohne Dünger gibt es jedoch keine satte Ernte.

München – Brombeeren sind lecker und schmecken nach Sommer. Wie andere Beeren auch, können sie im eigenen Garten oder sogar im Kübel angepflanzt werden.

Doch achten Sie darauf, dass die Erde über die richtigen Nährstoffe verfügt, sonst wachsen anstatt stattlicher Beeren nur schwache und kleine Früchte, wie 24garten.de weiß.

Die Brombeere gehört zu den Rosengewächsen und verfügt in ihrer ursprünglichen Form über feine Stacheln, welche ihr als Rank- und Kletterhilfe dienen. Jedoch sind die Zweige bei den heutigen Züchtungen weitestgehend glatt. Als winterharte Gartenpflanze verschönert die Pflanze Südterrassen, Balkone, aber auch durchlässige Gartenbeete. Hervorzuheben ist auch der hohe Gehalt an Beta-Carotin oder Provitamin A, der bei keinem anderen Obst derart hoch ist. Der Körper wandelt Beta-Carotin in Vitamin A um, welches wichtig für das menschliche Auge ist.