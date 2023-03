Brunnenkresse anbauen: Stiele und Wurzeln sind ebenfalls gesund

Von: Joana Lück

Teilen

Nach „Nose to Tail“ ist „Leaf to Root“ ein neuer Essenstrend, der Abfälle aus der Küche vermeiden soll. Doch kann man bei der Brunnenkresse auch die Stiele mitessen?

Wer einen Teich im Garten hat, der hat bereits die idealen Voraussetzungen für Brunnenkresse. Auch in der freien Natur kommt Brunnenkresse an Teichrändern, Feuchtgebieten und an Moorböden vor. Das gesunde Gewächs aus der Familie der Kreuzblütengewächse kann meist schon im März ausgesät werden. Doch wie verhält es sich mit den Stängeln?

Brunnenkresse anbauen: Auch die Stiele sind gesund!

Brunnenkresse enthält die Vitamine C, B2, K und A. © Sasimotophotos/Imago

Wer sich gesund ernährt und Lebensmittel zu sich nimmt, die entgiften, der wird auf Dauer nicht an Brunnenkresse vorbeikommen. Das Gewächs ist so gesund, da es wie seine Verwandten, die Gartenkresse und die Kapuzinerkresse, Senfölglycoside enthält. Diese verleihen der Kresse den intensiv-scharfen Geschmack. Außerdem regt der sekundäre Pflanzenstoff den Stoffwechsel an und wirkt entgiftend.

Die besten Lufterfrischer: Zehn Zimmerpflanzen, die einen tollen Duft verbreiten Fotostrecke ansehen

Für folgende Gerichte eignet sich Brunnenkresse hervorragend:

In Salaten

In grünen Smoothies

In Suppen

Auf dem Butterbrot

Im Pastagericht

Die Stiele oder Stängel der Brunnenkresse können Sie mitessen. Wenn Sie die Kresse ernten, sollten Sie sie oberhalb der Wurzeln mit einem scharfen Messer abschneiden und eventuelle gelbe Blätter aussortieren. Die Stiele sollen noch eine Länge von etwa ein bis zwei Zentimetern haben. Wer möchte und so noch weniger Abfall produzieren will, der kann aber auch die Wurzeln mitessen, diese sind ebenso genießbar wie die Blüten.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Brunnenkresse anbauen: Weitere Verwendungen

Ebenso wie aus Kapuzinerkresse lässt sich aus Brunnenkresse eine wertvolle Tinktur herstellen. Diese kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden.

Aufgrund von Umweltverschmutzung wird Brunnenkresse immer seltener, denn das Wasser, das den Lebensraum bietet, hat nicht die entsprechende Qualität.