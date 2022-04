Buchfink, Amsel, Star: Vögel können Sie schnell am Gesang erkennen

Von: Jasmin Pospiech

Amseln singen gerne und ausgiebig. (Symbolbild) © H. Baesemann/Imago

Der Frühling ist da und die Vögel zwitschern wieder. Doch viele Gartenfreunde stellen sich die Frage: Welche Melodie gehört zu welchem Piepmatz im Garten?

München – Viele Vögel sind aus ihren Winterquartieren zu uns zurückgekehrt. Nun zwitschert und tönt es wieder auf Wiesen, in Wäldern und in heimischen Gärten. Manche beginnen schon frühmorgens mit ihrem Gesang, andere singen lieber für sich alleine in den Abendstunden. Doch was auffällt: Oftmals sind verschiedene Melodien zu hören. Das bedeutet, dass es sich allerhand Vogelarten bei uns gemütlich machen und die Paar- und Brutzeit begonnen hat.

Und um Weibchen anzulocken, trällern Vogelmännern besonders laut.

Oftmals fragen sich interessierte Gartenfreunde, welcher Gesang zu welchem Piepmatz gehört? Tatsächlich gibt es einige Merkmale, mit denen Sie herausfinden, ob ein Amsel- oder Buchfinkmännchen gerade versucht, ein Weibchen anzulocken.