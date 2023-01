Geld sparen beim Bügeln: Ohne Dampf spart 90 Prozent Energie

Von: Jasmin Farah

Teilen

Bügeln ist vielen lästig und kann zudem auch noch viel Geld kosten, wenn man häufig die Dampf-Funktion nutzt. Tut man es nicht, spart man so viel Energie ein wie für die Zubereitung von 70 Tassen Kaffee.

Auf LED-Lampen umrüsten, Elektrogeräte immer nach Gebrauch ausschalten und das Handy nicht ewig am Ladekabel in der Steckdose lassen: Es gibt viele Wege, um Energie und damit Geld zu sparen. Das ist in der aktuellen Energiekrise wichtiger denn je. Während die meisten in den Wintermonaten auf eine warme Wohnung nicht verzichten wollen, gibt es andere Möglichkeiten oder auch Gegenstände, bei deren Anwendung man eher Abstriche machen kann oder will. Das gilt auch für das Bügeleisen. Wer auf die Dampf-Funktion verzichtet, tut seinem Geldbeutel laut der HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung viel Gutes.

Wer beim Bügeleisen auf Dampf verzichtet, spart bis zu 90 Prozent Energie ein

Denn Bügeln kostet vergleichsweise viel Energie. Zum Vergleich: Eine Kilowattstunde Strom reicht gerade mal für eine halbe Stunde mit einem Dampfbügeleisen aus, mit der gleichen Strommenge kann man stattdessen 70 Tassen Kaffee zubereiten. Lässt man den Dampf weg, spart man bis zu 90 Prozent Energie ein, informiert auch das Umweltbundesamt. Allein die Umwandlung von Wasser in Dampf benötige schließlich sehr viel Strom.

Um das Bügeleisen zu erhitzen und Wasser in Dampf umzuwandeln, braucht es viel Strom. © Bernd Jürgens/Imago

Das „Dampfbügeleisen benötigt Strom für das Erhitzen des Bügeleisens selbst sowie zusätzlich zur Erzeugung von Wasserdampf“, lautet es auf der Homepage des Umweltbundesamts. „Aus Umweltsicht ist es deshalb empfehlenswert, die Dampferzeugung und damit den Stromverbrauch einzuschränken.“

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Übrigens: Bügelstationen sind noch größere Stromfresser. Sie verbrauchen in der Regel mehr als ein Dampfbügeleisen. Zudem sind sie laut Stiftung Warentest nicht besser als letztere, da sie hinsichtlich der Bügeldauer keine nennenswerten Vorteile bieten.

Möbel, Kühlschränke, Beleuchtung: Sieben Tipps, um in den eigenen vier Wänden Strom zu sparen Fotostrecke ansehen

Bügeln ohne Dampf? Sprühnebel aus der Flasche geht auch

Das Problem ist nur: Wer schon mal ohne Dampf gebügelt hat, weiß, wie schwierig es ist, die Wäsche schön glatt zu bekommen. Das Bügeleisen gleitet schließlich nicht mehr so mühelos über das zu bearbeitende Kleidungsstück. Allerdings gibt es andere, günstigere Hilfsmittel, um Strom zu sparen, und dennoch nicht mit Falten in der Bluse herumlaufen zu müssen.

Demnach reicht es bereits aus, wenn Sie das jeweilige Kleidungsstück mit etwas Wassernebel aus einer Sprühflasche befeuchten und es dann bügeln. Früher hat man aus Ermangelung an Optionen auch einfach ein dünnes, angefeuchtetes Geschirrtuch aus Baumwolle auf das Kleidungsstück gelegt und darüber gebügelt.