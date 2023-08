Sonnenbräunen im Garten – in welchen Fällen es teuer werden könnte

Von: Anne Hund

Teilen

Jetzt ist es wieder warm genug für ein Sonnenbad. Darf man sich im Garten oder auf dem Balkon ohne Kleidung sonnen?

Es wird wieder wärmer und sonniger. Zeit, sich daheim im Garten oder auch am Balkon ein wenig zu bräunen. Ob in Badehose oder Bikini oder – vor Blicken geschützt hinter der Gartenhecke – auch mal beim Sonnenbaden ohne Kleidung: Den Garten können Mieter „in der Regel so nutzen“, wie sie möchten, wie der Deutsche Mieterbund in einer Mitteilung erklärte. Dabei muss allerdings auf die Anwohner Rücksicht genommen werden. Zudem könnte der Vermieter, was die Nutzung des Gartens betrifft, unter Umständen ein Wörtchen mitreden wollen.

Wer sich gern im eigenen Garten sonnt, sollte auch auf die Nachbarschaft ein wenig Rücksicht nehmen. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Darf man sich im Garten ohne Kleidung sonnen?

So mancher Nachbarschaftsstreit dreht sich nicht zuletzt um die Frage: Darf man auf dem Balkon oder im Garten ohne Kleidung sein?„Zunächst einmal darf man in seinen eigenen vier Wänden tun und lassen, was man möchte – solange die Handlung nicht gegen ein Gesetz oder die geltende Hausordnung verstößt. Das gilt auch im Garten oder auf dem Balkon“, erklärt das Portal anwaltauskunft.de. In den meisten Fällen ist es demnach auch keine Ordnungs­wid­rigkeit, wenn sich beispielsweise jemand im eigenen Garten oben ohne sonnt. Allerdings entscheide hier der Einzelfall, wie es in dem Beitrag weiter heißt.

Bei Ordnungswidrigkeit kann Bußgeld fürs Sonnenbaden drohen

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn man sich am Balkon entsprechend sonnt oder ohne Badehose in den Pool im eigenen Garten springt, wie es auch in einem früheren Bericht der Deutschen Presse-Agentur zum Thema heißt. Doch die Freiheit des Einzelnen höre dort auf, wo sich ein anderer durch das unbekleidet sein gestört fühle, beispielsweise ein Nachbar, heißt es weiter in dem dpa-Bericht. Ist das der Fall, könnte das freizügige Sonnenbad den Experten zufolge im Einzelfall eben doch eine „Belästigung der Allgemeinheit“ darstellen und somit ordnungswidrig sein. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeit kann, wie es auf anwaltauskunft.de zudem heißt, mit einem Bußgeld „zwischen fünf und eintausend Euro“ bestraft werden.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

So überleben die Balkonpflanzen Ihren Urlaub Fotostrecke ansehen

Streitigkeiten unter Nachbarn vom Grillen bis zur Nachbarhecke

Unter Nachbarn kommt es im Sommer noch eher aus anderen Gründen häufiger zum Streit: Sei es, weil es beim Grillen am Nachbarbalkon regelmäßig zu laut wird oder weil die Hecke vom Nachbargarten einen Schatten aufs eigene Grundstück wirft.