Wäsche waschen: Welches Waschmittel hilft gegen Corona-Viren?

Von: Andrea Stettner

Teilen

Bei einer Corona-Infektion ist Hygiene besonders wichtig. Damit sich Familienmitglieder nicht anstecken, sollten Sie Wäsche mit dem richtigen Waschmittel reinigen.

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen – bei einer Infektion mit dem Corona-Virus ist eine Hygiene wichtig, vor allem wenn andere Personen noch mit im Haushalt leben. Das betrifft auch die Wäsche von Covid-Patienten, wie etwa Schlafanzüge, Pulli, Jogginghose. Aber auch in Bettwäsche*, Handtücher oder Waschlappen können sich SARS-Cov2-Viren tummeln. Damit sich Familienmitglieder oder Mitbewohner nicht durch Kleidungstücke oder andere Textilien möglicherweise anstecken, sollten diese richtig gewaschen werden. Doch welche Waschtemperatur ist dafür nötig – und brauche ich ein spezielles Waschmittel?

Ein Vollwaschmittel tötet unerwünschte Keime in der Wäsche ab – auch Corona-Viren. © Oliver Berg/dpa

Corona und Wäsche waschen: Vollwaschmittel für keimfreie Wäsche

Damit die Wäsche von Corona-Patienten wieder möglichst keimfrei wird, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, sich an folgende Tipps zu halten:

Waschtemperatur: Waschen Sie Textilien wie Kleidung, Handtücher oder Bettwäsche mindestens bei 60 Grad .

Waschen Sie Textilien wie Kleidung, Handtücher oder Bettwäsche . Waschmittel: Verwenden Sie ein Vollwaschmittel – dieses beseitigt dank zugesetztem Bleichmittel nicht nur Bakterien sondern u.a. auch Corona-Viren.

Verwenden Sie ein Vollwaschmittel – dieses beseitigt dank zugesetztem Bleichmittel nicht nur Bakterien sondern u.a. auch Corona-Viren. Waschen Sie kontaminierte Wäsche von Covid-Patienten möglichst separat.

Welche Textilien in die Kochwäsche gehören, erfahren Sie hier.

Damit nicht schon beim Vorsortieren der Wäsche SARS-Cov2-Viren unabsichtlich weiterverbreitet werden, rät die Verbraucherzentrale außerdem, dabei Handschuhe zu tragen und die Wäschestücke nicht zu schütteln.

Corona-Infektion: Wie wasche ich Kleidung, die nicht bei 60 Grad gewaschen werden darf?

Doch was tun, wenn Kleidungsstücke heiße Waschtemperaturen von 60 Grad nicht vertragen? Laut einer älteren Studie der Firma Henkel sollen schon 40 Grad ausreichen, um Viren abzu­töten. Voraussetzungen dafür ist jedoch, dass der Haupt­wasch­gang mindestens eine Stunde dauert und ein bleichehaltiges Voll­wasch­mittel verwendet wird. Dieses ist bei Vollwaschmitteln in Pulverform der Fall. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.