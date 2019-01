Darum sollten Sie ab sofort Mundwasser in die Waschmaschine kippen

Wer regelmäßig auf 95 Grad wäscht und das mit Waschpulver hat ein solches Problem nicht. Nur diese Temperatur schaft es dass der Dreck der bei all den niedrigen Wassertemperaturen entsteht aufzulösen und aus der Maschine zu bringen. Mein Miele hat nun über 7000 Stunden gewaschen ist blitzblank dank meines Mieletechniker der mir alle tricks verraten hat und da gehört kein Mundwasser dazu.

Wenn man in einem hellhörigen Haus lebt, kann man trotzdem einiges tun, auch wenn nicht gesetzlich vorgeschieben, um es allen ein bisschen angenehmer zu machen. Dann räume ich die Spülmaschine halt nicht um 11 Uhr nachts ein und aus, Wasche die Wäsche jedesmal um 10 Uhr abends. Dann mache ich die Türen halt vorsichtig zu und bringe das auch meinen Kindern bei. Dann setze ich Kopfhörer auf, wenn ich laut Musik hören will und reiß nicht noch extra alle Fenster auf und stelle die Lautsprecherboxen an die Heizung, das sich der ganze Schall über die Leitungen überträgt. Oder lege einen dickeren Teppichboden ins Kinderzimmer. Vielleicht sind die Wohnungen auch ein bisschen günstiger, da noch nicht luxussaniert mit Vollschallschutzdämmung.