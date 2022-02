Die Krötenwanderung startet: Hilfe für Amphibien

Vor allem Straßen sind für Kröten gefährlich (Symbolbild). © C. Wermter/Imago

Sie sind wieder unterwegs: Erste Amphibien machen sich laut dem „Naturschutzbund Deutschland“ bereits auf den Weg und Tierfans können helfen.

Berlin – Was hüpft denn da? In einigen Gegenden sind schon jetzt im Februar erste Kröten, Frösche und weitere Amphibien unterwegs, das berichtet der „Naturschutzbund Deutschland“ („Nabu“) online bereits am 17. Februar 2022. Als Grund wird der milde Winter genannt und wie immer, wenn die Krötenwanderung beginnt, sind helfende Hände gefragt.

Wie Sie bei der Krötenwanderung helfen können, erklärt 24garten.de*.

Grundsätzlich gibt es die Laichwanderungen im Frühjahr und im Herbst. Im Frühling machen sich die Tiere auf zu jenen Gewässern, in denen sie geschlüpft sind. Das Problem dabei: Oftmals müssen die Tiere Straßen oder andere gefährliche Bereiche überqueren. Auch Kellerschächte können zum Verhängnis werden. Naturschützer freuen sich daher immer über Hilfe und rufen jedes Jahr wieder zum Mitmachen auf. Egal ob Sie nun an den Krötenschutzzäunen helfen möchten oder nur den Garten Krötensicher machen.