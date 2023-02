Die neuen Tapeten-Trends: Stoff für Wohn-Träume

Tapeten, die mit Stoff bezogen sind oder so wirken, liegen derzeit im Trend. Hier ein Beispiel von Marburg. © Marburg/Deutsches Tapeten-Institut/dpa-tmn

Wohntrends erfüllen Sehnsüchte. Wer die äußere Welt ans unsicher empfindet, hat es drinnen gern behaglich. Oder holt sich Urlaubsfeeling an die Wand. Ein Institut erklärt die Top-Motive des Jahres.

Frankfurt/Main - Stoffe geben einem Raum mehr Gemütlichkeit. Auch an der Wand. Deshalb verwundert dieser neue Trend nur auf den ersten Blick: „Cord, Canvas, Loden, Seide – Wände werden eingekleidet“, heißt es vom Deutschen Tapeten-Institut, das die aktuellen Kollektionen seiner Mitglieder sowie die auf der Messe „Heimtextil“ vorgestellten Tapeten auf Trends analysiert hat.

Laut Trendbericht des Tapeten-Instituts ist diese Entwicklung eine Reaktion auf ein gesellschaftliches Gefühl: „Unsere Sehnsucht nach Wohlfühlen, nach angenehmen Erlebnissen ist in Zeiten der (Energie)Krise groß. Nackte Wände fühlen sich kalt und l(i)eblos an.“

Urlaubsmotive bleiben der große Trend

Nun ist es Trends zu eigen, dass sie Bedürfnisse und gesellschaftliche Sehnsüchte widerspiegeln. Daher bleibt ein weiterer großer Trend bei der Wandgestaltung noch eine Weile erhalten: Motive, die Urlaubsgefühle ins Zimmer bringen.

Ein Tapetentrend, der bleibt: Motive, die Urlaubsgefühle ins Zimmer transportieren wie hier vom Hersteller Marburg. © Marburg/Deutsches Tapeten-Institut/dpa-tmn

Teils sind das farbstarke Motive, die in einem Raum die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Teils sind es aber auch dezente, oft einfarbige Tapeten, die sich zum Beispiel erst bei näherem Hinsehen ein Tiermuster erkennen lassen. Auch Ton in Ton gehaltene Wüsten- oder Bergmotive gehören zum Trend.

In so gestalteten Räumen stehe nicht der „rein funktionale Charakter im Vordergrund, sondern die Atmosphäre, die auf Erholung und Entspannung setzt“, so die Trendanalyse des Tapeten-Instituts.

Dschungelwelt oder Kunstausstellung im Wohnzimmer

Weiterhin aktuell sind die beliebten Motive der letzten Jahre, mit denen sich etwas Exotik ins Heim holen lässt. Nach wie vor sieht man viele Motivtapeten mit Pflanzen, vor allem tropisches Grün und Dschungelbilder.

Ausdrucksstarke Kunstmotive finden sich weiterhin in den Kollektionen, wie zum Beispiel hier von Erismann. © Erismann/Deutsches Tapeten-Institut/dpa-tmn

Auch ausdrucksstarke Kunstmotive finden sich weiterhin in den Kollektionen. Ebenfalls eine Entwicklung, die eine Pandemiefolge zu sein scheint: Wer im Vor-Corona-Leben viel unterwegs war und dann eine Zeit lang das Ausgeh- und Kunsterlebnis vermisste, der holt sich die inspirierende Anmutung eben über solche Tapeten ins Haus. dpa