Das gehört nicht ins Badezimmer

Von: Janine Napirca

Teilen

Es gibt einige Dinge, die nicht ins Badezimmer gehören und die Sie deshalb daraus verbannen sollten. © Jose Carlos Ichiro/Imago

Werfen Sie diese fünf Dinge aus Ihrem Badezimmer. Vor allem, wenn Sie ohnehin schon Platzprobleme haben.

Die meisten Menschen haben nicht besonders viel Stauraum im Badezimmer. Bedingt durch den Mangel an Platz für Regale oder Badschränke, ist es umso wichtiger, den vorhandenen Stauraum effizient zu nutzen. Dazu gehört, sich von Unnötigem zu trennen. Welche fünf Dinge Sie guten Gewissens aus Ihrem Badezimmer verbannen sollten, lesen Sie hier.

Entsorgen Sie fast leere Flaschen und Behälter aus Ihrem Badezimmer

Aus dem Shampoo kommt beim Duschen nicht mehr wirklich viel heraus und auch die Kleckerchen Bodylotion reichen nicht mehr aus, um sich damit ordentlich einzucremen? Weg damit! Lassen Sie fast leere Tuben, Dosen oder Flaschen nicht in Ihrem Badezimmer auf dem Waschbecken, Badregal oder der Badewanne verstauben. Auch in die Duschkabine gehören Sie nicht.

Tipp: Wenn Sie unbedingt auf den letzten Rest nicht verzichten möchten, schneiden Sie die Kunststoffpackung mit einer Schere auf, so können Sie auch das letzte Quäntchen Duschgel oder verbliebene Tropfen Haarkur noch verwenden, bevor Sie die leere Verpackung endgültig entsorgen.

Lesen Sie auch: Das gehört nicht ins Schlafzimmer.

Probefläschchen, -packungen und Co. gehören nicht ins Badezimmer: Ab in die Tonne!

Wenn Sie sie bisher nicht ausprobiert haben, werden Sie es niemals tun. Sie können die kleinen Tester aus der Drogerie, Zeitschrift oder Apotheke also bedenkenlos wegwerfen. Können Sie sich einfach nicht davon trennen, setzen Sie einen Zeitpunkt fest, bis zu dem Ihre Sammlung aufgebraucht sein muss. Alternativ können Sie kleine Wellnesstage einbauen, an denen Sie sich wild durch Ihre Probepackungen durchtesten.

Schminke für besondere Anlässe stapelt sich in Ihrem Badezimmer?

Haben Sie grelle Schminke für Mottotage oder spezielles Make-Up für Fasnet oder Karneval in Ihrem Badezimmer liegen? Auch buntes Haarspray, die noch da liegende Deutschland-Schminke anlässlich der Fußball-WM oder EM, Halloween-Make-Up oder Theaterschminke nehmen viel Platz in Ihrem Badezimmer ein? Stellen Sie sich die Frage: Brauche ich das alles wirklich noch? Oder sind die Tuben und Dosen längst vertrocknet und nehmen wirklich nur noch Platz weg? Misten Sie ordentlich aus und behalten Sie nur das, was Sie wirklich noch verwenden.

Auch interessant: Diese Dinge sollten Sie nicht auf dem Dachboden lagern.

Schminken Sie sich gerne aufwendig zu Halloween oder Fasnet oder verstaubt die Theaterschminke ungenutzt im Badezimmer? © Imago

Abgelaufene Sonnenmilch, unwirksamer UV-Schutz und altes After-Sun verstauben im Badezimmer?

Schöne Erinnerungen an den letzten Sommerurlaub ist das einzige, was der Geruch von abgelaufener Sonnencreme noch hervorruft. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums erlischt der UV-Schutz und Sie sollten Sonnenmilch, Sonnencreme und Co. nicht weiter verwenden. Selbst wenn in den Flaschen noch ausreichend Creme vorhanden ist, und Sie sich denken: eigentlich zu schade, um das alles wegzuwerfen. Abgelaufene Sonnencreme schützt nicht mehr. Sie hat damit Ihren Sinn und Zweck eingebüßt und gehört in den Müll. Aber keine Sorge: Der nächste Urlaub und die nächste Sonnencreme kommen bestimmt.

Lesen Sie auch: Versteckte Düfte: So bleibt Ihr Badezimmer dauerhaft wohlriechend.

Unwirksame Medikamente gehören nicht ins Badezimmer, sondern entsorgt

Abgelaufene Medikamente haben ihre Wirksamkeit verloren und können Ihnen sogar mehr schaden als nutzen. Darum gehören Sie nicht ins Badezimmer, sondern entsorgt. Sie sollten abgelaufene Medikamente jedoch nicht ins Waschbecken oder in die Toilette kippen, sondern artgerecht wegwerfen. Das bedeutet laut Bundesministerium für Gesundheit über den Hausmüll beziehungsweise den Restmüll. (jn)