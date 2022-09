„Rasenflächen sind widerstandsfähig“: Gärtnereimeisterin gibt Pflegetipps für dürren Rasen

Durch die Trockenheit haben sich Wildpflanzen wie Habichtskraut und Wilde Möhre im früheren Rasen breitgemacht. © Sophie Brosch

Viel Sonne und kaum Niederschlag: Die Trockenheit der vergangenen Wochen und Monate hat auch den Gärten zugesetzt. Saftig grüner Rasen ist vielerorts zu brauner Steppe geworden. Wie man Rasenflächen widerstandfähiger gegen Dürre macht, lesen Sie hier:

Bimbach - Martina Büchsel aus Bimbach (Kreis Fulda) hat Tipps parat, um Rasenflächen widerstandfähiger gegen Trockenheit zu machen. „Rasen kann sich rasch erholen, wenn Regen fällt“, sagt die 63-Jährige. Mit ein, zwei Millimetern Wasser sei das aber genauso wenig getan wie mit einem Platzregen. Dann habe das Wasser keine Chance, in den Boden einzusickern, sondern laufe noch an der Oberfläche ab.

„Es zahlt sich aus, sich um den Boden zu kümmern, damit der möglichst viel Wasser aufnehmen kann. Je nach Beschaffenheit kann ein Einarbeiten des Wasser bindenden Mineralstoffs Bentonit helfen“, rät Martina Büchsel. Es lohne sich aber auch, bei der regelmäßigen Pflege genauer hinzuschauen: Die Meisten würden ihren Rasen zu kurz schneiden.