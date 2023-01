Praktischer Lotuseffekt: Dank Klarspüler glänzt die Dusche wochenlang

Von: Andrea Stettner

Teilen

Auf den Wänden der Duschkabine hinterlässt Kalk schnell unschöne Spuren. Ein Hausmittel weiß das aber zu verhindern: Klarspüler.

Wer eine Glastür in der Dusche besitzt oder eine Duschkabine aus Glas oder Kunststoff, der weiß, wie schnell sich Kalk nach dem Duschen absetzt. Die weißen Flecken sehen nicht nur unschön aus, sondern lassen sich oft nur mit viel Schrubben rückstandslos entfernen. Um diesem Problem Herr zu werden, nutzen viele einen Abzieher, damit die Duschwände schneller trocknen und keine lästigen Kalkspuren zurückbleiben. Doch die Zeit können Sie sich morgens getrost sparen – wenn Sie Ihre Dusche mit Klarspüler säubern.

Duschkabinen werden mit Klarspüler streifenfrei sauber. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Klarspüler verhindert, dass sich Kalk in der Duschkabine ablagert

Normalerweise sorgt Klarspüler in der Spülmaschine für glänzende Gläser, Besteck und Geschirr. Der Grund dafür ist der sogenannte Lotuseffekt des Reinigungsmittels. Der Lotuseffekt bewirkt, dass Oberflächen so wenig Feuchtigkeit aufnehmen, dass das Wasser wieder von ihnen abperlt. Wasserflecken haben so erst keine Chance. Diesen Effekt können Sie sich auch im Badezimmer zunutze machen, wenn Sie Ihre Duschwände und Armaturen mit Klarspüler „imprägnieren“.

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

Dusche mit Klarspüler reinigen: So geht‘s

Damit Sie den Lotuseffekt des Klarspülers auch in der Dusche nutzen können, bedarf es erst einer gründlichen Reinigung:

Befreien Sie die Duschkabine samt Armaturen zunächst gründlich von vorhandenen Kalkablagerungen, Seifenresten und Schmutz. Das geht am besten mit Hausmitteln wie Essig oder einem Badreiniger.

Danach füllen Sie einen kleinen Eimer mit Wasser und geben ein paar Spritzer Klarspüler hinein.

Alternativ können Sie die Mischung in eine Sprühflasche geben.

Die Wasser-Klarspüler-Lösung dann einfach auf die Wände der Dusche sowie Armaturen auftragen und abwaschen – fertig!

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Dank Klarspüler: Dusche bleibt bis zu vier Wochen sauber

Der Klarspüler bildet nun für einige Zeit eine Schutzschicht, an der Wasser einfach abperlt und sich quasi wie von selbst reinigt. Der Effekt soll bis zu vier Wochen anhalten. In der Küche sorgt Babyöl für langanhaltenden Glanz in der Spüle. Auch andere Stellen der Wohnung lassen sich wunderbar mit Klarspüler reinigen, etwa die Badewanne oder die Küche.

Kein Klarspüler im Haus? Alternativ können Sie auch Weichspüler ins Wischwasser geben. Manche nutzen Weichspüler sogar zum Fensterputzen oder um ihren Holzmöbeln einen schönen Glanz zu verleihen.