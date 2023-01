Duschvorhang hat sich rosa verfärbt? Das ist kein gutes Zeichen

Von: Andrea Stettner

Der Duschvorhang bildet einen idealen Nährboden für Keime und Schimmel. Spätestens, wenn er sich rosa verfärbt, ist es Zeit für eine gründliche Reinigung.

Der Duschvorhang führt in den meisten Haushalten ein eher unbeachtetes Dasein. Die meisten wollen morgens einfach schnell duschen – und dann los zur Arbeit. Dabei sammelt sich mit der Zeit jede Menge Schmutz und Keime auf dem Vorhang an, weshalb wir ihm mindestens so viel Aufmerksamkeit schenken sollten wie der Toilettenreinigung. Spätestens, wenn Sie einen rosa Belag entdecken, sollte das gute Stück schnell in die Waschmaschine.

Durch Nässe bildet sich am Duschvorhang oft ein rosafarbener Belag (Symbolbild). © Ekaterina Yakunina/Imago

Rosa Film auf Duschvorhang – ist das Schimmel?

Durch Nässe entsteht manchmal ein rosafarbener Belag auf dem Duschvorhang, ein sogenannter Biofilm, vor allem am unteren Rand. Dabei handelt es sich nicht um Schimmel, sondern um Mikroorganismen. In diesem Milieu bilden sich jedoch schnell Bakterien und Pilze. Das klingt nicht nur unappetitlich, sondern kann auch zu Hautinfektionen wie Akne führen.

Wie reinige ich den Duschvorhang?

Der Duschvorhang lässt sich in der Regel bequem in der Waschmaschine reinigen. Werfen Sie vorher aber unbedingt einen Blick auf das Waschetikett. Die meisten Vorhänge dürfen bei 30° mit einem Feinwaschmittel gereinigt werden. Bei starken Verschmutzungen können Sie zusätzlich 50 g Natron direkt in die Waschtrommel geben. Danach hängen Sie ihn zum Trocknen einfach wieder an die Duschstange.

Schneller geht’s, wenn Sie den Duschvorhang gleich an der Stange reinigen. Füllen Sie dazu eine Sprühflasche mit einem Gemisch aus einem Teil Essig und zwei Teilen Wasser und besprühen ihn an der betroffenen Stelle. Nach einer halben Stunde Einwirkzeit mit lauwarmem Wasser abbrausen und trocknen lassen.

Auch andere Hausmittel eigenen sich, um den Duschvorhang von Kalk und Schmutz zu befreien: Zitronensäure etwa wirkt antibakteriell und löst Kalk im Nu. Einfach wie Essig anwenden und danach mit kaltem Wasser abspülen, damit sich kein Calciumcitrat ablagert. Oder Sie rühren Natron mit etwas Wasser zu einer cremigen Paste, schmieren Sie auf den Vorhang und lassen das ganze etwa 45 Minuten einwirken. Danach abbrausen – fertig.

Wie oft sollte der Duschvorhang gereinigt werden?

Der Duschvorhang sollte laut Experten regelmäßig gereinigt werden. Und zwar auch dann, wenn noch keine sichtbaren Verschmutzungen zu erkennen sind. So verhindert man, dass sich Keime und Schimmel auf dem Duschvorhang ausbreiten. Die Häufigkeit hängt dabei von der Auslastung der Dusche ab. In einem Single-Haushalt reicht es, wenn er etwa alle acht Wochen gereinigt wird. Leben mehrere Personen zusammen und der Duschvorhang wird häufig nass, wird er am besten einmal im Monat gewaschen.

Wie beuge ich Schimmel auf dem Duschvorhang vor?

Damit Schimmel erst gar keine Chance hat, achten Sie darauf, dass er immer gut trocknen kann. Brausen Sie den Duschvorhang nach jeder Dusche gründlich ab, so befreien Sie ihn von Seifenresten und Talg. Danach den Vorhang ausbreiten, sodass keine Falten zurückbleiben und das Bad gut lüften. Zur Vorbeugung kann man den Duschvorhang nach der Wäsche für 12 Stunden in Salzwasser einlegen. So entsteht eine Schutzschicht, auf der sich Schimmel nicht so schnell ausbreiten kann. Ist bereits Schimmel in der Dusche oder im Bad? Dieser lässt sich mit ein paar Hausmitteln entfernen.