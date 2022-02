Edelzwiebel Rosa Roscoff ohne Saatgut vermehren: Aktuelles Video zeigt, wie es geht

Von: Mattias Nemeth

Die köstlichste Zwiebel kommt aus der Bretagne, nämlich die Oignon de Roscoff. Leider gibt es dafür kein Saatgut – dafür ein Video wie Sie die Edelzwiebel Rosa Roscoff ohne Saatgut vermehren.

München – Die Edelzwiebel gilt für viele als die köstlichste Zwiebel überhaupt. Sie hat einen milden und süßlich-pikanten Geschmack. Ihr Aussehen sticht auch heraus, sie ist weiß mit rosafarbenen Schichten. Dabei ist sie auch noch gut lagerfähig. Allerdings handelt es sich dabei um keine eigene Sorte, sondern sie ist eine Zwiebel, die in einer bestimmten Region angebaut wird, nämlich in der Bretagne. Deshalb gibt es kein Saatgut. Aber man kann sie dennoch vermehren, wie 24garten.de zeigt.

Edelzwiebel Rosa Roscoff ohne Saatgut vermehren: Video zeigt, wie es geht

Die Oignon de Roscoff kann zwar nur in Roscoff gezüchtet werden. Aber die Zwiebel kann man dennoch vermehren, nur muss man sie dann anders nennen. Allerdings braucht man dafür ein bisschen Geduld, aber man wird mit einer ganz besonderen Zwiebelsorte belohnt, die man immer wieder nachziehen kann.

Der Garten-Youtuber Sascha Singh hat kürzlich auf seinem Youtube-Kanal SelfBio ein Video veröffentlicht, worin er erklärt, was die Roscoff-Zwiebel so besonders macht und wie man sie vermehrt. Die Grundlage ist eine gekaufte Zwiebel, diese gibt es unter anderem in Delikatessenläden.

Edelzwiebel Rosa Roscoff ohne Saatgut vermehren: So funktioniert‘s

Hat man Roscoff-Zwiebeln gekauft, dann kann man sie relativ einfach vermehren. Alles, was man dafür braucht, ist Gemüseerde und einen Blumentopf. Dann geht es folgenderweise:

Entweder kann man die Zwiebeln trocken und warm lagern, um sie zum Keimen zu bringen*, oder

Man steckt sie mit der Spitze nach oben zur Hälfte in einen Blumentopf mit Erde. So kann sie bewurzeln und keimen.

Gegen Mitte/Ende März können die vorgezogene Zwiebeln ins Freiland gesetzt werden oder auch ins Gewächshaus.

Wenn die Pflanze wächst, lässt man sie in die Blüte kommen.

Die ausgereiften Samen entnimmt man und hebt sie getrocknet für das nächste Jahr auf.

Anfang März kann man das Saatgut aussäen und später sowohl als kleine und jungen Steckzwiebel als auch als große Speisezwiebel ernten.

Beachtet man dies, dann kann die köstlichste Zwiebel auch im eigenen Garten anbauen. Zwiebeln sind etwa Ende August, Anfang September ausgereift, wie kraut&rüben berichtet. Diese Ernte wird sich auf jeden Fall lohnen.