Kletterpflanzen erleben Comeback – für mehr Romantik im Garten

Von: Jasmin Pospiech

Clematis sorgen mit ihren Blüten an Bäumen für farbenfrohe Hingucker. (Symbolbild) © Saulius/Imago

Kletterpflanzen an Bäumen geben jedem Garten ein Märchenfeeling. Wenn sie dann noch aufblühen, sind sie ein farbenfroher und duftender Hingucker.

München – Was viele noch aus alten Märchenfilmen oder von den Großeltern kennen, ist heutzutage ein wenig in Vergessenheit geraten: Kletterpflanzen im Garten oder an Häusern. Schließlich ist heute der Wunsch groß nach minimalistischen und pflegeleichten Designs. Wuchernde Kletterpflanzen hingegen verbinden einige Gartenfreunde mit zu wenig Pflege.

Doch das war mal, heute sind Efeu, Waldrebe und Clematis wieder im Trend, weiß 24garten.de*.

Wer den angesagten Wohn-Trend Shabby Chic auch in sein heimisches Grün bringen möchte, ist mit Efeu, Waldrebe und Kletterrose sehr gut bedient. Sie verpassen dem Garten eine romantische und besondere Atmosphäre. Wenn sie zudem sprießen, verwandeln sie Bäume und Garten in ein farbenfrohes Blütenmeer oder hüllen sie in ein Blättergewand, das eine Oase der Ruhe ausstrahlt. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.