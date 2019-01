Ehepaar ist genervt von glotzenden Nachbarn - und greift zu extremen Mitteln

Ist halt mal so.

Als ich 1993 in meine jetzige Wohnung einzog, da hatten wir als Nachbargrundstück eine Wiese. Wenn ich in der Morgendämmerung mit einer Tasse Kaffee am Fenster stand, konnte ich ab und an die Rehe beobachten, die vom Feld über die Wiese grasend in den nahegelegenen Park gingen. Irgendwann, 5 Jahre später, war die Wiese mit einem großen Haus verbaut. Ich konnte in das Badezimmer der Nachbarn schauen und die in den Wohnbereich meiner Wohnung. Der Park besteht mittlerweile nur noch aus ca. 20 Bäumen und Rehe sieht man hier schon lange nicht mehr, weil auch die Felder hinter dem Grundstück mittlerweile verbaut sind.

Da müssen wohl auch die Leute in England da durch und sich daran gewöhnen.