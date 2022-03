Dieser Haushaltstrick rettet Ihre Topfpflanzen

Von: Janine Napirca

Teilen

Lassen Ihre Topfpflanzen die Köpfe hängen? © Alberto Bogo/Imago

Wenn Ihre Topfpflanzen die Köpfe hängen lassen und zu verwelken drohen, kann Eierwasser sie möglicherweise wieder aufrichten.

In den perfekten Morgen startet man am besten mit dem perfekten Ei. Doch das perfekte Frühstücksei bedeutet nicht für jeden das Gleiche. Mögen Sie es lieber hart oder weichgekocht? Egal, wie Sie Ihr Ei gerne essen. Eines sollten Sie nach dem Kochen nicht tun: Das Eierwasser in den Abfluss kippen.

Lesen Sie auch: Vorsicht: Diese beliebten Blumen sind giftig.

Warum soll man Eierwasser nicht in den Abfluss kippen?

Die meisten Menschen leeren das zum Eierkochen benutzte Wasser einfach in den Abfluss. Aber das sollte man besser nicht tun. Denn Eierschalen enthalten Kalzium, das sich beim Kochen von der Schale ablöst und ins Wasser übergeht. Darum sollten Sie es nicht in den Abfluss kippen. Denn das Wasser wird durch das Kalzium mit wertvollen Nährstoffen angereichert. So können Sie es wunderbar wiederverwenden, ebenso wie Sie Kartoffelwasser nach dem Kochen nicht entsorgen müssen.

Auch interessant: Darum ist ausgerechnet Nudelwasser das perfekte Putzmittel.

Retten Sie Ihre Topfpflanzen mit Eierwasser

Das durch die Eierschalen mit Kalzium angereicherte Eierwasser eignet sich hervorragend zum Gießen Ihrer Topfpflanzen. Wenn diese den Kopf hängen lassen, können Sie es mit Eierwasser als Dünger versuchen. Das enthaltene Kalzium hält den ph-Wert Ihrer Pflanzenerde neutral. So können Sie gegebenenfalls Ihre Topfpflanzen mit Eierwasser vor dem Verwelken retten. (jn)