Einbrecher mit Manieren? Bewohner pikiert über Aktion eines Langfingers

Im Haus eines Paares in Milwaukee wurde vor Kurzem eingebrochen. Der Dieb legte dabei ein eher untypisches Verhalten an den Tag, wie selbst die Bewohner bemerkten.

In Milwaukee in den USA brach in der Nacht zum 13. Oktober ein Mann in das Haus eines Paares ein. Dabei ließ er einige Wertgegenstände und das Auto mitgehen. Nebenbei zeigte der Langfinger jedoch auch ein paar Manieren, wie die Bestohlenen meinten.

Einbrecher verschafft sich Zugang zu Haus - und tut dann Unerwartetes

"Ein Typ hat es geschafft, in mein Auto einzubrechen. Dadurch ist er an den Garagenöffner gekommen, womit er ins Haus eindringen konnte", beschrieb der Hausbesitzer Alex dem Online-Portal TMJ4 den Einbruchsvorgang. Beweismaterial dazu konnte eine Überwachungskamera sichern. Zuerst brauchte er Langfinger wohl einen Moment, bis er ins Haus gelang, doch anschließend tat er etwas, was jeder machen würde, der zu sich nach Hause kommt: Erst einmal die Schuhe ausziehen.

Im Haus selbst arbeitete der Einbrecher sich dann durch alle Stockwerke langsam vor und ließ teure Elektrogeräte und Gegenstände aus dem Büro mitgehen. Sogar ein iPad im Badezimmer, das sich direkt neben dem Schlafzimmer der Bewohner befand, steckte er ein. "Er ist buchstäblich einen Meter vom Kopfende meines Bettes entfernt, worin wir geschlafen haben. Es ist unglaublich und äußerst erschreckend. Ich fühle mich erleichtert, dass wir nicht aufgewacht sind, denn auf den Überwachungsaufnahmen sieht es aus, als hätte er eine Waffe gehabt."

Seine Beute lud der Einbrecher dann aller Wahrscheinlichkeit nach in den Kofferraum des Autos und zog mit diesem von dannen. "Er war höflich genug, das Garagentor zu schließen, als er abgehauen ist", bemerkt Alex laut TMJ4. Von nun an wollen die Bestohlenen die Tür zum Haus in der Garage absperren und auch den Garagenöffner mit hinein nehmen. Auch die Polizei von Milwaukee sucht nach dem unbekannten Dieb.

