Vorsicht, Stromschlag: Welche Elektroarbeiten zu Hause für Sie verboten sind

Von: Andrea Stettner

Viele Elektroarbeiten in der Wohnung müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Wo die Grenzen für Heimwerker liegen – und was Sie selbst erledigen dürfen.

Um Geld zu sparen, wollen viele Menschen ihre Renovierungsarbeiten, die etwa bei einem Umzug anfallen, selbst erledigen. Wenn es drum geht, die Wände zu streichen oder ein Regal anzubringen, ist das auch kein Problem. Bei Elektroarbeiten sieht die Lage schon anders aus. Für einige gelten strenge gesetzliche Vorschriften, die unbedingt zu beachten sind.

Zu gefährlich: Eine Deckenlampe darf nur vom Fachmann installiert werden. © wattanaphob/Imago

Für Elektroinstallationen braucht es einen Fachmann

„Arbeiten und Reparaturen an der elektrischen Anlage oder auch an elektrischen Geräten sollten nicht von Laien ausgeführt, sondern qualifizierten Elektrofachbetrieben überlassen werden“, erklärt Maren Cornils vom Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) gegenüber t-online. Für Laien sei die Gefahr zu groß, sich bei solchen Arbeiten ernsthaft zu verletzen.

Das sieht auch der Gesetzgeber so: Laien ist es in Deutschland sogar rechtlich untersagt, elektrische Anlagen, die an das öffentliche Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind, zu ändern, instand zu setzen oder gar zu errichten. Das besagt § 13 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV). Vielen Heimwerkern ist das jedoch gar nicht bewusst. Zwar drohe nicht ernsthaft ein Bußgeld, aber wenn die Eigeninstallationen einen Schaden verursacht, ist die Gefahr groß, dass die Versicherung nicht zahlt. Zudem würden sich Privatpersonen damit selbst unnötig in Gefahr bringen.

Wer eine Steckdose montieren oder eine Deckenlampe anschließen möchte, sollte deshalb immer einen Fachbetrieb rufen. Übrigens, auch Mehrfachsteckdosen sind oft gefährlicher, als man denkt.

Welche Arbeiten Sie zu Hause selbst erledigen dürfen

Kleinere Elektroarbeiten dürfen Sie dagegen ohne Weiteres zu Hause selbst durchführen. Dazu gehören laut chip.de etwa

Lampen auf-, ab- und umhängen,

Glühbirnen wechseln,

Kabel in Unterputzdosen legen oder

Kabel in Leerrohre einziehen.

Beachten Sie jedoch dabei immer die nötigen Sicherheitsvorkehrungen und nehmen Sie etwa die Sicherungen vor Beginn heraus. Bei Zweifeln sollten Sie sich lieber an Profis wenden.