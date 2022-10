Von: Nina Büchs

In Zeiten der Energiekrise ist ein echter Luxus, lange und heiß zu duschen. Fünf Tipps, wie man dabei Energie und Geld sparen kann.

Den Heizkörper voll aufdrehen, das Haus mit Weihnachtsbeleuchtung schmücken oder im Winter ausgiebig heiß duschen – diese Dinge sind aufgrund der Energiekrise in diesem Jahr Luxus geworden. Noch vor dem Herbst rief die Bundesregierung dazu auf, Energie zu sparen. Das Wirtschaftsministerium veröffentlichte dazu außerdem einige Tipps. Doch während einige Vorschläge zum Energiesparen durchaus leicht fallen dürften, sind andere wohl nur mit viel Überwindung umsetzbar. Denn wer verzichtet ausgerechnet im Winter schon gerne auf ein heißes Bad oder eine heiße Dusche? Ein Überblick, wie viel Energie bei einer heißen Dusche verbraucht wird – und wie man es dennoch schaffen könnte, „effizienter“ zu duschen.

Laut dem Wirtschaftsministerium sollte man beim Händewaschen künftig kaltes Wasser nutzen, um Energie einzusparen. Mit warmen Wasser sollte man also sparsam umgehen. So könnte auch beim Zähneputzen oder beim Reinigen der Wohnung kaltes Wasser genutzt werden. Doch kalt Duschen – wie sehr lohnt sich der Verzicht auf Warmwasser dabei wirklich?

Energiesparen im Haushalt: Wie viel Energie wird bei Warmwasser verbraucht?

Rund zwölf Prozent des Energieverbrauchs in den privaten Haushalten in Deutschland entfallen auf die Bereitstellung von Warmwasser. Wird das Warmwasser elektrisch erhitzt, sind dies rund 25 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in einem Zwei-Personen-Haushalt, so das Umweltbundesamt.